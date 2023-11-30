По его словам, заболеваемость растет с наступлением зимней поры.

В Украине продолжает распространяться коронавирус. Всего зафиксирована циркуляция 13 штаммов.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона. По его словам, эпидемическая ситуация ухудшается с наступлением зимию

"13 штаммов COVID у нас сейчас циркулирует по территории Украины. Действительно, вакцинироваться нужно, учитывая то, что сейчас существенное ухудшение ситуации с заболеваемостью, учитывая зимний период", - сказал Кузин.

Среди всех случаев заболеваемости коронавирусом и гриппом почти 50% госпитализаций, среди которых много детей. Кроме того, на Западе и севере Украины фиксируют превышение эпидемического порога.

"В трех областях Украины превышен эпидемический порог - это Тернопольская, Житомирская и Черновицкая области. Там уже показатели выше, чем стандартные для этого периода. То есть эти регионы уже могут вводить определенные ограничительные противоэпидемические меры", - подчеркнул Кузин.

По его словам, каждую неделю госпитализируют в среднем 4200 пациентов. Среди всех случаев заболеваемости коронавирус сейчас занимает до 35%, но статистика растет еженедельно, в частности среди детей. Также регистрируют случаи как реанимации, так и летальные. За прошедшую неделю от коронавирусной инфекции умерло 56 человек, в том числе один ребенок.

Коронавирус в Украине - последние новости

В Украине зафиксировали новый подвид штамма коронавируса "Омикрон", который называется "Арктур". Это произошло в Дубенском районе Ривненской области.

Этот субвариант "Омикрона" впервые обнаружили в Индии в январе 2023 года, после чего он быстро распространился по миру. "Артктур "характеризуется несколько повышенным уровнем заразности, - в 1,2 раза больше штамма "Кракен".

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