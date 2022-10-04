Отмечается, что в Украине сейчас ситуация с коронавирусом довольно стабильная, ожидаемая и соответствует сезонности.

В Украине сейчас ситуация с коронавирусом достаточно стабильна, ожидаема и соответствует сезонности.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире информационного телемарафона.

"В течение прошлой недели было зафиксировано почти 43 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, это на 3% меньше, чем на позапрошлой неделе. То есть сейчас ситуация с коронавирусной болезнью довольно стабильная, ожидаемая и соответствует сезонности. Мы ожидали пиковых показателей в последнюю неделю сентября и в начале октября, и поэтому сейчас мы приближаемся к пиковым показателям заболеваемости", - отметил он.

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Кузин добавил, что на 7% за прошедшую неделю выросли показатели по госпитализации – чуть более 7 тысяч человек попали в больницы. Соответственно, сейчас занято около 16% коек, которые были выделены для больных COVID-19.

По его словам, Минздрав не планирует возобновлять полноценные противоэпидемические нормы по всей территории страны, однако решение о восстановлении карантинных норм в полной или частичной мере могут принимать на своей территории местные власти.

"Сейчас заболеваемость (COVID-19 – УНИАН) на 30-32% меньше, чем в аналогичный период прошлого года... Потому что доля вакцинированных людей выросла в 6 раз. И сейчас мы имеем умерших в 6 раз меньше, чем у нас было в аналогичный период 2021 года. Поэтому вакцинация действительно имеет доказательную базу относительно своей эффективности и профилактики тяжелого течения коронавирусной болезни", - подчеркнул заместитель министра.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, 28 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине растет количество случаев заболевания COVID-19, но госпитализация находится на контролируемом уровне.

Он добавил, что страна обеспечена вакцинами против коронавирусной болезни.

3 октября городская власть призвала киевлян вернуться к ношению масок в публичных местах из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.

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