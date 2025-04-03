Сначала женщина не могла понять, почему ее организм так реагирует на холод.

27-летняя Ханна Ньюнем из Брайтона (город на южном побережье Англии - УНИАН) не может пить охлажденные напитки или заниматься спортом на открытом воздухе зимой из-за развития редкой аллергии на холод после того, как она переболела Covid-19 в 2020 году. Об этом пишет The Independent.

Впервые женщина заметила симптомы холодовой крапивницы после купания в море, однако уже в декабре она пережила свой первый приступ анафилаксии, который был спровоцирован молочным коктейлем. Также она чувствовала зуд в горле и кашель, однако не могла понять, что это было.

"Симптомы простуды у Ханны постепенно ухудшались, и она начала испытывать ангионевротический отек (отек лица) и более частые приступы анафилаксии, из-за которых сжимается горло, и ей становится трудно дышать. Несмотря на высокие дозы антигистаминных препаратов, стероидов и эпинефрин, приступы Ханны становились все сильнее", - отметили в материале.

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Оказалось, что ее опыт не является единственным, ведь исследование 2024 года показало, что есть "исчерпывающие доказательства связи между инфекцией SARS-CoV-2 и последующими аллергическими последствиями инцидента".

"Я все время думаю о том, что я могу и что не могу есть, и это раздражает", - отметила женщина.

Однако за последние четыре года реакция Ханны на холод стала еще хуже. В частности холодный воздух от беговых дорожек, холодная вода или даже ее собственный пот провоцируют приступы.

"Ханна может испытывать такие симптомы, как отек лица или крапивница ежедневно, особенно в зимние месяцы, если она не будет тщательно контролировать температуру тела и окружающую среду. Если приступ сильный, ее реакции могут прогрессировать до анафилаксии, когда горло может забиться", - добавили в The Independent.

Однако антигистаминные лекарства стали помогать меньше, поэтому женщине недавно начали давать стероиды и Эпипен (автоинъектор адреналина - УНИАН) на случай тяжелых реакций.

"Стероиды повысили ее аппетит, что беспокоит ее, учитывая сниженную способность к физическим упражнениям. Агентство, которое ранее ее трудоустраивало, сочло опасным работать зимой после того, как в октябре прошлого года она была вынуждена принять Эпипен во время игры с детьми на свежем воздухе в лесном детском саду", - рассказали в издании.

Однако Ханна надеется, что ей выпишут инъекционный препарат Ксолар, который используют для лечения хронической спонтанной крапивницы, отпускаемый по рецепту, чтобы облегчить симптомы болезни.

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Как писал УНИАН, в Бразилии обнаружили новый вид коронавируса у летучих мышей, однако его риск для человека остается неизвестным. По словам ученых, новый вирус имеет "высокое сходство" со штаммами коронавируса, который связан с Mers, который был обнаружен у людей и верблюдов.

Также сообщалось, что в Китае нашли еще один коронавирус, который потенциально может передаваться от животного к человеку. Новый вирус происходит из подрода мербековирусов, в который также входит вирус, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром (Mers).

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