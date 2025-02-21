Носителем вируса являются летучие мыши, но вирус имеет все необходимое для того, чтобы перепрыгнуть на людей, говорят ученые.

Китайские ученые заявили об обнаружении нового коронавируса у летучих мышей, который потенциально может передаваться от животного к человеку. Об этом сообщает South China Morning Post.

Исследование проводилось под руководством Ши Чжэнли - ведущего вирусолога, которая работала в Уханьском институте. Том самом заведении, которое по одной из версий может быть причастно к появлению Covid-19.

Хотя до сих пор нет единого мнения относительно происхождения вируса, который стал причиной глобальной пандемии, некоторые исследования предполагают, что он изначально возник у летучих мышей и перешел к человеку через промежуточное животное-хозяина.

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Новое открытие - это новая линия коронавируса HKU5, которую впервые обнаружили у японской летучей мыши в Гонконге. Новый вирус происходит из подрода мербековирусов, в который также входит вирус, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром (Mers).

Новый вирус, чтобы инфицировать клетки, способен связываться с человеческим ангиотензинпревращающим ферментом (ACE2), тем самым рецептором, который использует вирус Sars-CoV-2, когда вызывает болезнь Covid-19.

Происхождение коронавируса: последние новости

Как писал УНИАН, в декабре Конгресс США обнародовал отчет, в котором утверждается, что COVID-19 создали в Уханьской лаборатории в Китае и случайно выпустили наружу. В частности, есть свидетельства, что сотрудники лаборатории болели чем-то очень похожим на "ковид" за несколько месяцев до начала эпидемии.

В январе, после смены власти в США, эту же теорию обнародовало и Центральное разведывательное управление. Как пишет The New York Times, новое руководство ЦРУ, скорее всего, не располагает новыми разведывательными данными, а оперирует теми же доказательствами, которые звучали и раньше. Но теперь их интерпретировали более жестко по отношению к Китаю.

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