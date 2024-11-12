В мире распространяется новый штамм коронавируса ХЕС, который считается более заразным.

В мире распространяется новый штамм коронавируса ХЕС, который является подвидом штамма Омикрон. Болезнь уже обнаружена в США и Европе, и вскоре может стать доминирующей. Мы разобрались, что известно про новый коронавирус - симптомы, пути заражения и способы профилактики.

Что известно про коронавирус ХЕС

Как пишет издание Yale Medicine, подтип ХЕС отличается высокой заразностью. По словам доктора Йельского университета Скотта Робертса, штамм ХЕС распространяется быстрее остальных

Также коронавирус ХЕС является непредсказуемым из-за высокого риска мутаций. Пока неизвестно, каким будет его влияние на больных в долгосрочной перспективе.

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Однако хорошая новость состоит в том, что новый штамм, похоже, не вызывает более тяжелого течения болезни.

Симптомы коронавируса ХЕС

По словам ученых, новый коронавирус по симптомам не отличается от других подтипов штамма Омикрон. Самые частые признаки заболевание такие:

кашель;

насморк или заложенность носа;

диарея;

лихорадка;

одышка;

потеря вкуса и/или обоняния.

Штамм ХЕС, как и другие подвиды COVID-19, более опасен для пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.

Профилактика нового штамма

От нового штамма помогут защититься обновленные вакцины Pfizer, Moderna и Novavax. Ученые ожидают, что эти препараты будут эффективны против штамма ХЕС. Доктор Робертс призывает вакцинироваться всех людей старше 6 месяцев.

Также профилактика коронавируса включает:

проветривание помещения;

соблюдение социальной дистанции;

ношение медицинской маски в людных местах;

регулярное мытье рук с мылом и обеззараживание поверхностей.

При обнаружении у себя симптомов заражения COVID-19 очень важно сделать тест и самоизолироваться, чтобы не заразить других.

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