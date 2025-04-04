Производители лекарственных средств не спешат выполнять решение СНБО по снижению цен на лекарства, заявил политолог и военный Кирилл Сазонов.

По его словам, после заявления Президента и СНБО о необходимости снижения цен на медикаменты производители создали список из 100 препаратов, которые, по их мнению, должны подешеветь. Однако, по словам эксперта, большинство препаратов в этом списке являются не критическими для медицинской помощи, а лишь те, что "не жалко" снижать в цене.

"В списке фигурируют аскорбинки с разными вкусами, не имеющие никакого отношения к реальным потребностям на фронте или в больницах", - отметил Сазонов.

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Политолог также выразил сомнение в том, что цены на медикаменты снижаются из-за реальных медицинских потребностей, а не ради финансовой выгоды производителей. Он предположил, что список сформирован на основе остатков на складах и маржи, а не потребности в медицинских препаратах.

"Выглядит, что это больше PR-акция, чем реальная помощь людям", - подытожил он.

Сазонов добавил, что снижение цен на ряд препаратов произошло лишь за счет рентабельности аптек, что в свою очередь может грозить закрытием ряда аптечных учреждений, в частности в прифронтовых регионах.