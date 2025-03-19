Во время исследования ученые взяли мазки у 16 различных видов летучих мышей.

В Бразилии обнаружили новый вид коронавируса у летучих мышей, который похож на смертельный вирус Мерс, однако его риск для человека остается неизвестным. Об этом рассказали исследователи из Сан-Паулу и Сеары, а также их коллеги из Гонконгского университета, пишет The Independent.

В частности ученые обнаружили, что он похож на вирус ближневосточного респираторного синдрома под названием Mers-CoV. Впервые он был обнаружен в 2012 году в Саудовской Аравии и с тех пор из-за него умерло 850 человек. Случаи инфицирования вирусом были зафиксированы в более чем 20 странах.

Ученые добавляют, что новый коронавирус имеет генетическую последовательность, которая на 72% похожа на геном Mers-CoV. По их словам, шиповой белок нового вируса, который он использует для прикрепления к клеткам хозяина, имеет 71,74% сходства с шиповым белком вируса Mers.

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"Сейчас мы не уверены, что он может инфицировать людей, но мы обнаружили части шипового белка вируса [который связывается с клетками млекопитающих, чтобы начать инфекцию], что свидетельствует о потенциальном взаимодействии с рецептором, который использует Mers-CoV", - отметила первый автор исследования и кандидат наук Бруна Стефани Сильверио.

Отмечается, что в исследовании, опубликованном в Journal of Medical Virology (JMV), ученые исследовали 423 мазка из ротовой полости и прямой кишки 16 различных видов летучих мышей. Ученым удалось идентифицировать семь коронавирусов в пяти из 16 мазков из ротовой полости и прямой кишки летучих мышей, которые были собраны в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии.

Они выяснили, что новый вирус имеет "высокое сходство" со штаммами коронавируса, который связан с Mers, который был обнаружен у людей и верблюдов. Кроме того, ученые обнаружили доказательства того, что геном вируса смешивается и меняется в процессе под названием рекомбинация.

Исследователи подчеркнули, что полученные результаты свидетельствуют о "широком генетическом многообразии" коронавирусов, наличии их новых линий и возникновении рекомбинационных событий среди вирусов летучих мышей, циркулирующих в Бразилии.

"Летучие мыши являются важными резервуарами вирусов, и поэтому они должны находиться под постоянным эпидемиологическим наблюдением", - добавила доктор Дураес-Карвальо.

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