Теперь родителям достаточно записать ребенка в любой пункт или центр вакцинации.

Министерство здравоохранения Украины отменило требование об обязательном наличии всех рутинных прививок для вакцинации детей от 12 лет от COVID-19.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Теперь для того, чтобы вакцинировать ребенка 12-17 лет от коронавирусной болезни, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр вакцинации"- отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С собой надо иметь свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет) или паспорт и идентификационный код (для детей 14-17 лет) для того, чтобы данные о вакцинации внесли в электронную систему здравоохранения.

Читайте такжеУчительница сделала ученику прививку от коронавируса без согласия родителей: ее арестовали

Детям 12-13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна.

Для вакцинированных от COVID-19 также есть возможность генерации детского COVID-сертификата.

В то же время своевременное проведение обязательных рутинных прививок, предусмотренных Национальным календарем, остается важным, ведь защищает ребенка против 10 опасных инфекционных болезней.

До 12 лет (включительно) дети в Украине должны получить прививки: от гепатита В (три дозы, завершен курс вакцинации); туберкулеза (1 доза, завершен курс); кори, паротита, краснухи (2 дозы, завершен курс); дифтерии, столбняка (5 доз); коклюша (4 дозы, завершен курс); полиомиелита (5 доз); ХИБ-инфекция (3 дозы, завершен курс).

В 14 лет нужно завершить курс вакцинации от полиомиелита (6 доза), а в 16 – сделать прививку от дифтерии и столбняка, которую нужно будет повторять каждые 10 лет

Ранее сегодня стало известно, что Министерство образования и науки предоставило предложения касательно расширения программы "єПідтримка" на детей в возрасте 14-18 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: