Популярное средство защиты не спасет от нового штамма COVID-19, утверждает медик.

От штамма коронавируса COVID-19 "Омикрон" не защищают обычные медицинские маски, которые используют большинство лиц.

В качестве средства защиты от "Омикрона" работают респираторы N95 FFP2, рассказал кандидат медицинских наук, педиатр Евгений Комаровский в эфире канала "Украина 24".

Врач отметил, что важным элементом профилактики заражения коронавирусом является нормальная вентиляция.

"...Если не понимаете, есть ли в помещении нормальная вентиляция или нет – то скидаєтеся и покупаете датчик СО2, он стоит около двух тысяч гривень", – посоветовал медик.

Читайте такжеКак распознать "Омикрон": в Минздраве назвали основные симптомы нового штамма коронавирусаКомаровский также сказал, что на случай заражения COVID-19 дома должен быть запас лекарств ("Парацетамол", "Ибупрофен", капли в нос) и питьевая вода.

Напомним, в марте 2020 года началась пандемия коронавируса. Позже были разработаны вакцины от COVID-19.

Коронавирус мутировал, в частности, появились штаммы "Дельта" и "Омикрон".

Штамм "Омикрон" впервые обнаружили в начале ноября прошлого года на юге Африки. Всемирная организация здравоохранения назвала его вызывающим беспокойство.

Штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" нашли в десятках стран мира, в том числе и в Украине.

По данным Института показателей и оценки здоровья (IHME), в ближайшее время "Омикроном" будет инфицировано более половины населения Европы.

Записаться на вакцинацию в Украине уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости: