Больше всего такой вид болезни "бьет" по легким.

Треть людей, у которых наблюдался "затяжной коронавирус", имеют нарушения в функционировании внутренних органов даже через много месяцев после выздоровления.

Это показало исследование, которое проводилось для поиска методов лечения тех, кто месяцами не может прийти в себя после COVID-19, пишет Би-би-си. В частности, ученые впервые изучили МРТ-снимки пациентов с коронавирусом, которые долгое время после заражения не могли избавиться от недомогания. Анализ показал, что у людей с "затяжным ковидом" втрое чаще были поражены легкие, мозг и почки по сравнению с контрольной группой, которая не болела COVID-19.

В частности, в исследовании приняли участие 259 ковидных пациентов, которые были госпитализированы с тяжелым течением болезни. МРТ органов им сделали через пять месяцев после выписки и эти снимки ученые сравнили с МРТ контрольной группы из 52 человек.

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Повреждения легких наблюдались почти в 14 раз чаще среди пациентов с длительным течением коронавируса, тогда как аномалии, связанные с почками и мозгом, были у них в три и два раза выше соответственно, чем у членов контрольной группы.

Степень поражения органов у многих зависела от тяжести инфекции, возраста и других заболеваний.

Ведущий автор исследования Бетти Раман, специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям Оксфордского университета рассказала, что люди с множественными аномалиями органов вчетверо чаще говорили о психических и физических нарушениях, из-за которых они не могли заниматься повседневными делами.

Профессор респираторной медицины из Лестерского университета Кристофер Брайтлинг отметил что, результаты исследования предоставляют "доказательства изменений во многих органах" после того, как люди попадают в больницу с коронавирусом.

Последствия коронавируса

В ходе пандемии коронавируса ученые из разных стран начали исследовать его влияние на организм. Специалисты пришли к выводу, что эта болезнь серьезно "бьет" по психическому и физическому здоровью, и переболевшие люди месяцами не могут вернуться к нормальной жизни из-заостающихся симптомов, таких как одышка, усталость и затуманивание сознания. При этом, ученые до сих пор не установили весь спектр остаточных симптомов COVID-19.

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