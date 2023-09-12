По меньшей мере 12 миллионов украинцев пока не имеют полноценной защиты от коронавирусной инфекции, хотя вакцина для этого в стране есть.

Заместитель министра здравоохранения-главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, чего ожидать от нового сезона гриппа и COVID-19.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопросы о новом сезоне респираторных вирусных инфекций и текущей ситуации с коронавирусом.

Кузин отметил, что COVID-19 перешел в категорию сезонных заболеваний на уровне с гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями. В то же время в Украине будет продолжен мониторинг циркуляции различных штаммов коронавируса.

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"Ковид не исчезает. И мы продолжаем регистрировать случаи ковида. К примеру, за прошедшую неделю было зарегистрировано 1 тыс. 200 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. И областями-лидерами здесь являются Днепропетровская, Одесская область, город Киев также", - рассказал представитель правительства.

Он добавил, что у 200 человек, преимущественно, старше 50 лет, ковид был в довольно тяжелой форме, нуждавшейся в госпитализации. Для семи человек эта инфекция закончилась смертью: это в основном непривитые люди или пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.

"Если посмотреть на комбинацию гриппа и коронавирусной инфекции, то всего за год Украина регистрирует около 6 миллионов случаев инфекционных заболеваний. 98% - это как раз грипп и острые респираторные вирусные инфекции. И к этой статистике будет добавляться также коронавирусная инфекция. И рост мы ожидаем, начиная с 40-й недели этого года. То есть это, по сути, начиная с начала октября", - отметил Кузин.

Говоря о наличии вакцин в Украине и запросе населения на вакцинацию, главный санитарный врач отметил, что от COVID-19 было сделано всего суммарно 35,5 млн прививок.

Он рассказал, что16 миллионов украинцев получили первую дозу, чуть больше 15-ти миллионов – вторую дозу вакцины. Бустерную же вакцинацию получили лишь 3,3 миллиона.

"По рекомендации Всемирной организации здравоохранения полный курс прививок - это тогда, когда человек имеет первичный курс прививки, то есть первую плюс вторую дозу, и бустер. То есть по меньшей мере 12 миллионов украинцев не имеют полноценной защиты сейчас от коронавирусной инфекции", - подчеркнул Кузин.

Замминистра подчеркнул, что это "пугающая цифра", ведь страна полностью обеспечена вакциной от коронавирусной инфекции, имея в наличии почти 7 млн доз вакцины. Он надеется, что украинцы будут активнее обращаться за прививкой от ковида.

В то же время, говоря о вакцинации против гриппа, Кузин отметил, что она скоро стартует. Такая вакцинация является "рекомендованной" и доступна для населения она будет "на коммерческом рынке, то есть через аптечную сеть".

"Сейчас мы имеем подтверждение о получении не менее 60 тысяч доз вакцины против гриппа. Эта вакцина будет поступать в страну в качестве гуманитарной помощи. И она будет направлена на уровне областей – для того, чтобы прививать на бесплатной основе медицинских работников и беременных. Поскольку это группа самого высокого риска по гриппу", - добавил он.

Представитель министерства выразил надежду, что уже с середины октября вакцина будет доступна как в аптечной сети, так и прибудет гуманитарной поставкой.

Относительно того, циркуляция каких штаммов гриппа прогнозируется в этом эпидсезоне, Кузин рассказал, что особых отличий от прошлого периода не ожидается: это будут вирусы гриппа типа А и Б. По предварительным прогнозам, не ожидается, что это будет сезон "особой тяжести".

Эпидемиологическая обстановка в Украине - детали

Ранее Кузин заявил, что Украине с высокой вероятностью грозит вспышка кори. Он пояснил, что из-за карантина в результате распространения COVID-19 люди были изолированы, поэтому прогнозируемого на 2021-2022 годы вспышки не было, но теперь риски возросли.

Чиновник отметил, что из-за войны России против Украины не все дети получили прививки вовремя, что и стало основанием говорить о потенциальной угрозе вспышки кори. Кузин также подчеркнул, что корь - это не "типичная детская болезнь", ведь он всегда имеет тяжелое течение как для маленьких, так и для взрослых пациентов.

Кроме того, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в интервью УНИАН рассказал, что осенью стоит готовиться к подъему заболеваемости COVID-19. При этом, ковид может сочетаться с гриппом, что будет осложнять ситуацию.

Лапий пояснил, что ожидаемый всплеск заболеваемости COVID-19 осенью обусловлен и самим сезоном, и субвариантом штамма "Омикрон", который сейчас есть в Украине и называется "Эрис". Он отметил, что, учитывая, как быстро "Эрис" распространяется в других странах и как быстро он занимает лидерство среди других вариантов и субвариантов возбудителя COVID-19, "его можно назвать лидером, даже спринтером, потому что он очень быстрый". Есть сообщения о росте заболеваемости из-за распространения именно этого субварианта.