В организации напомнили, что бустерную дозу нужно сделать тем, кто в группах риска.

С начала осени число больных коронавирусом в США начало быстро расти и уже почти достигло показателей первой волны, прокатившейся весной 2020 года.

Например, за неделю с 27 августа по 2 сентября число госпитализированных увеличилось почти на 9%, а смертность среди коронавирусных пациентов уже с 3 по 9 сентября выросла почти на 5%, передает Би-би-си.

Расчеты одного из ведущих экспертов по моделированию коронавируса, Джея Вейланда показали, что к 8 сентября реальное число коронавирусных больных в США каждый день увеличивалось на 720 тыс. Кроме этого, по самому скромному прогнозу Вейланда, к началу ноября число зараженных вырастет в 4,5 раза.

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В связи с этим, отвечающая в ВОЗ за борьбу с COVID-19 Мария Ван Керхове, сообщила, что тревожные отчеты о растущем числе заболевших и участившихся тяжелых случаях течения болезни поступают не только из США, поэтому к новой волне коронавируса следует готовиться всем странам.

В ВОЗ повторили, что ничто не защитит от попадания в реанимацию лучше, чем повторная прививка. Особенно настоятельно ревакцинацию рекомендуют тем, кто в группе риска. В организации подчеркнули, что защиту от COVID-19 обеспечит любой из одобренных ВОЗ препаратов. Сделать бустерную прививку рекомендуется не только взрослым, но и детям, в том числе дошкольного возраста.

Коронавирус: новости

В мае ВОЗ отменила статус пандемии коронавируса, однако он никуда не исчез. COVID-19 перешел в категорию сезонных заболеваний на уровне с гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями.

На днях ученые заявили про выявление сильно мутировавшего нового штамма "Пирола". По данным специалистов, этот вариант очень заразен и стремительно распространяется по миру.

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