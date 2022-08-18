Исследование так же показало, что даже более мягкий вариант коронавируса Omicron, который в настоящее время доминирует, представляет аналогичные риски.

Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, страдают от повышенного риска неврологических и психологических проблем.

К такому заключению пришли исследователи из Оксфордского университета, которые изучили более миллиона примеров пациентов и обнаружили, что через два года после заражения люди, выздоровевшие от COVID-19, подвергались более высокому риску психоза, деменции и "мозгового тумана" по сравнению с пациентами, перенесших другие респираторные заболевания, пишет Politico.

Для некоторых симптомов был первоначальный всплеск, который выровнялся. Тревога и депрессия снизились до уровня других респираторных заболеваний через два месяца, отметили медики.

Но в случае "мозгового тумана", например, взрослые в возрасте от 18 до 64 лет, выздоровевшие от COVID-19, страдали от него на 16% чаще, чем пациенты с другими респираторными заболеваниями.

Разница была более заметной у лиц старше 65 лет, у которых также был обнаружен повышенный риск развития психоза и деменции.

"Данные, в основном от пациентов в США, показывают, что несовершеннолетние также страдают. Дети, перенесшие COVID-19, в два раза чаще страдали эпилепсией или судорогами и в три раза чаще страдали психическим расстройством по сравнению с теми, кто выздоравливал от респираторного заболевания, даже несмотря на то, что абсолютный риск этих состояний остается низким", - говорят ученые.

Исследование так же показало, что даже более мягкий вариант коронавируса Omicron, который в настоящее время доминирует, представляет аналогичные долгосрочные риски.

В исследование были включены только пациенты стационара с тяжелой формой COVID-19, отметил один из авторов исследования Максим Таке.

"Исследование было направлено на то, чтобы "выявить, что COVID-19, как вирус, делает с вами конкретно, по сравнению с тем, что могут делать другие вирусы, поражающие ту же часть вашего тела в целом аналогичным образом", - отметил ученый Пол Харрисон.

Это обнаружение стало проблемой для правительств, которые тратили деньги на исследование и лечение симптомов, характерных для "затяжного коронавируса", в частности, неврологические проблемы, усталость и одышку.

Стоит отметить, что в мире начала стремительно расти смертность от COVID-19. За последние четыре недели количество зарегистрированных летальных случаев увеличилось на 35%.

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