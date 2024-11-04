Люди все больше переходят на удаленную работу и меньше пользуются транспортом.

Согласно новому исследованию, влияние пандемии коронавируса на мир будет удерживаться даже через годы, ведь болезнь изменила привычки людей. В частности, теперь они проводят дома значительно больше времени, что может изменить структуру городов и районов.

Как пишет Cosmos, в исследовании, опубликованном в Journal of the American Planning Association, указывается, что уже в 2023 году люди проводили вне дома примерно на 51 минуту меньше, чем до 2020 года. При этом время ежедневных поездок сократилось на 12 минут.

Ученые проанализировали данные более 34 000 участников Американского опроса об использовании времени за 2019, 2021, 2022 и 2023 годы. Оказалось, что пандемия привела к резкому сокращению внедомашних занятий и поездок.

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Респонденты стали тратить меньше времени на 10 из 12 видов деятельности вне дома, включая культурные мероприятия, покупки и поездки на работу. В то же время на 13 из 16 видов деятельности дома стали уделять больше времени.

По мнению исследователей, это может привести к перестройке городского планирования. В частности, будет отход от ориентированных на бизнес городских центров в пользу пространств, предназначенных для удовлетворения жилищных потребностей и отдыха.

Вместе с уменьшением количества людей, которые ежедневно ездят на работу, города могут сосредоточиться на том, чтобы стать центрами потребления, развлечений и отдыха, а не производства. Градостроители могут пересмотреть планы землепользования, чтобы уменьшить количество офисов и связанных с ними коммерческих объектов. Вместо этого предпочтение отдадут многоквартирному жилью и местам отдыха.

Из-за таких глобальных изменений традиционные инвестиции в городские магистрали и расширение пригородных железных дорог могут сместиться на повышение безопасности пешеходов и велосипедистов, поддержку транспорта для малообеспеченных групп населения, чтобы эффективнее удовлетворять меняющиеся потребности городских жителей.

В городах может увеличиться количество небольших плотных жилых комплексов, которые любит молодежь с низким уровнем дохода. Этот вид жилья позволяет иметь доступ ко всем удобствам без необходимости ездить на работу. Города все больше будут ориентироваться на общественный образ жизни.

Согласно недавнему опросу Pew Research Center, почти 60% людей выбирают удаленную работу, если имеют такую опцию на работе.

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