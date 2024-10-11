С начала года в больницах зарегистрировали более 12 тысяч больных "короной".

В столице на прошлой неделе снизился уровень заболеваемости коронавирусом, однако врачи фиксируют больше случаев инфицирования среди детей.

Киевский городской центр контроля и профилактики болезней публикует в Facebook статистику за 30 сентября - 6 октября. Согласно ей, всего в Киеве было зафиксировано 196 новых случаев заболевания COVID, 47 из них - у детей. Также медики зарегистрировали два летальных случая, возникших в результате осложнений:

"Уровень заболеваемости за последнюю неделю уменьшился по сравнению с предыдущей, но отмечается незначительное увеличение заболевших среди детского населения. Также наблюдается тенденция к уменьшению общего количества госпитализированных лиц".

С начала года в столице зафиксировали 12 336 больных COVID-19. 77 из них умерли в результате осложнений, вызванных болезнью.

Мутации коронавируса

Напомним, что новый штамм Covid XEC уже обнаружили у жителей 29 стран и 24 американских штатов. По данным СМИ, больше всего он распространился в Чехии.

Аналитик данных Covid Майк Хани говорит, что этот штамм является подвариантом Omicron. Он имеет схожие с другими вариантами коронавируса симптомы: температура, боль в горле и усталость.

Директор Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу сообщил, что XEC быстро эволюционирует и считается более заразным.

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