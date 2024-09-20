Ученые провели детальное исследование на рынке в Ухане, в ходе которого стало известно, кто мог быть источником распространения коронавируса.

Пока в мире распространяется новый вариант COVID, ученые провели детальный анализ генетического материала, взятого с помощью сотен на территории оптового рынка морепродуктов Хуанань в Ухане. Теперь точно известно, какие виды животных находились в том районе, когда началось распространение вируса в 2019 году, указано в научном журнале Cell.

Среди животных видов — енотовидные собаки, сизые бамбуковые крысы, собаки, европейские кролики, амурские ежи, малайские дикобразы, мунтжаки, гималайские сурки и пальмовые циветы. Эти новые данные усиливают косвенные доказательства того, что вирус SARS-CoV-2 мог перейти от инфицированных животных к человеку, а рынок был центральным местом раннего распространения, говорится в исследовании.

Анализ, опубликованный в журнале, хоть и не доказывает, что животные были инфицированы вирусом, но их ДНК была обнаружена очень близко к вирусу, иногда на одном и том же мазке. Это означает, что существует высокая вероятность того, что животные на рынке могли быть источником заражения.

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Из животных, присутствовавших на рынке, кролики, собаки и енотовидные собаки известны восприимчивостью к инфекции Covid-19, указано в материале. Енотовидные собаки, в частности, способны передавать инфекции, что делает их "подозреваемыми" виновниками всемирной пандемии.

Кроме того, анализ показывает, что вирус SARS-CoV-2, присутствовавший на рынке, появился в то же время, что и вирус, распространившийся по всему миру, что предполагает их идентичность. Если бы вирус сначала появился в другом месте, а затем попал на рынок, где его распространение усилилось, как предполагает теория лабораторной утечки, время появления вируса, обнаруженного на рынке, отличалось бы от времени появления пандемического вируса.

Коронавирус в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в стране резко растет заболеваемость COVID-19. Это произошло после появления новой модификации "Omicron - FLiRT".

"Это 2-2,5 тысячи и в подавляющем большинстве, более 80%, это пациенты старше 60 лет, которые не получили вакцинации вообще, или не получали вакцинацию в течение последних 12 месяцев", - сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Кроме того, в Минздраве рассказали, будет ли в Украине осенняя вспышка коронавируса. По словам Кузина, заболеваемость должна уменьшиться, но если появится новый штамм - все может измениться.

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