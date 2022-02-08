Суицидальные мысли заболевшего коронавирусом являются тревожным сигналом, поделился медик.

Если человек, заболевший коронавирусом COVID-19, в частности, не может пить и есть, ведет себя неадекватно, имеет суицидальные мысли и ему не помогают жаропонижающие препараты – надо немедленно прекратить самолечение и обратиться к врачу.

Во время лечения ребенка к врачу стоит обратиться в том случае, если в течение пяти дней ему не становится лучше, или если два дня подряд вы говорите: "Сегодня хуже, чем вчера", рассказал педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский на канале "Украина 24".

"...При COVID-19 пульсоксиметр показывает ниже 93 – обращаетесь к врачу. Если вы не можете есть и пить, если есть суицидальные мысли, если человек ведет себя неадекватно – обращайтесь к врачу. Еще один признак – отсутствие эффекта жаропонижающих препаратов", – заявил Комаровский.

Читайте такжеВрач посоветовал, как легче перенести коронавирусНапомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020-го. Позже были изобретены вакцины от COVID-19. Вакцинация в Украине стартовала в последние дни февраля прошлого года.

В конце января 2022-го министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал, что в нашей стране стартовала новая вспышка коронавируса, спровоцированная штаммом "Омикрон". Глава Минздрава также говорил, что новый вариант вируса диагностирован уже в 20 областях государства.

По данным Минздрава, первые симптомы "Омикрона" у заболевших появляются в среднем через трое суток после инфицирования. В министерстве добавили, что одним из симптомов "Омикрона" является лихорадка.

Нардеп, глава комитета Верховной Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий предупреждал, что "Омикрон" намного хуже предыдущих вариантов COVID-19 тем, что в случае заражения дети очень тяжело болеют.

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