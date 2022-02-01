В некоторых областях Украины загруженность детских коек в "коронавирусных" больницах достигает 80%, отметил нардеп.

Новый штамм коронавируса COVID-19 "Омикрон" гораздо хуже предыдущих вариантов тем, что в случае заражения дети очень тяжело болеют.

В некоторых регионах Украины загруженность детских коек в "коронавирусных" больницах достигает 70-80%, рассказал нардеп, глава комитета Верховной Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий в эфире канала "Дом".

Народный избранник отметил, что в целом по стране загруженность коек составляет чуть более 30%.

"…"Омикрон" имеет гораздо худшую вещь, чем прошлые варианты – "Омикроном" очень тяжело болеют дети, чего не было – при тех штаммах дети практически не болели. Но сегодня дети, к сожалению, очень тяжело переносят "Омикрон", – поделился Радуцкий.

Читайте такжеУкраине грозит новый пик коронавируса: в НАН назвали самые вероятные датыНапомним, пандемия COVID-19 стартовала в марте 2020 года, в том же месяце власти Украины ввели карантин. Позже ряд компаний создали вакцины от коронавируса, и началась кампания по вакцинации.

Коронавирус мутировал, сначала появился вариант "Дельта", а потом – "Омикрон". Оба эти варианта вируса диагностированы в Украине. По состоянию на 31 января штамм "Омикрон" в Украине обнаружен в 20 регионах.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости: