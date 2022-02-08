В понедельник в нашей стране госпитализировали более 2 тыс. инфицированных коронавирусом.

В Украине в понедельник, 7 февраля, коронавирус COVID-19 диагностировали у 34 353 человек, среди заболевших есть 955 медиков и 3 095 детей.

За сутки из-за осложнений, спровоцированных вирусом, умерли 255 заболевших, а также стало известно о выздоровлении 15 193 человек, сообщил Telegram-канал Минздрава Украины.

В министерстве добавили, что в понедельник госпитализированы 2 168 инфицированных.

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Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 8 февраля

Всего выявлено заболевших – 4 341 790 человек;

Всего выявлено выздоровевших – 3 696 285 человек;

Общее количество умерших – 101 647 человек;

Всего сделано ПЦР-тестов – 18 672 736.

Напомним, пандемия COVID-19 началась в марте 2020 года.

Вакцинация в Украине от коронавируса стартовала в конце февраля 2021-го.

Коронавирус в Украине 6 февраля обнаружили у 23 378 человек, среди них были 394 медика и 2 242 ребенка.

В нашей стране 4 февраля COVID-19 диагностировали у рекордного количества человек – 43 тыс. 778.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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