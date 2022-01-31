Чтобы защититься от "Омикрона", нужно сделать три прививки, отметили в Министерстве здравоохранения.

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что первые симптомы нового штамма коронавируса COVID-19 под названием "Омикрон" появляются в среднем спустя трое суток после инфицирования.

Штамм "Омикрон" почти в 2,9 раза заразнее, чем "Дельта", говорится в Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

По данным Минздрава, для того, чтобы защититься от "Омикрона", необходимо пройти полный курс вакцинации и получить бустерную дозу прививки, правильно носить маску, регулярно мыть руки и соблюдать социально дистанцию (1,5 метра).

В министерстве также указали, какие есть симптомы "Омикрона":

Головная боль;

Утомление;

Чиханье;

Боль в горле;

Кашель;

Потеря аппетита;

Хриплый голос;

Озноб или дрожь;

Лихорадка;

Потеря/искажение обоняния и/или вкуса;

Ломота в теле и боль в мышцах;

Боль в ушах.

Читайте такжеУкраине грозит новый пик коронавируса: в НАН назвали самые вероятные датыЗаписаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года, в том же месяце в Украине власти ввели карантин. Позже ряд компаний создали вакцины от коронавируса, и началась кампания по вакцинации.

COVID-19 мутировал, сперва появился штамм "Дельта", а потом – "Омикрон". Оба эти варианта коронавируса нашли в Украине. По состоянию на 31 января штамм "Омикрон" в Украине обнаружили в 20 областях.

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