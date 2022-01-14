В Украине за сутки выявили 10 476 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 663 ребенка и 241 медработник.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 1656 человек; зафиксировано 140 летальных случаев; выздоровели 7285 человека.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 79 066.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 737 510 человек;
- выздоровели - 3 545 111 человек;
- летальных исходов - 98 068;
- проведено ПЦР-тестирований - 17 108 685.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1193;
Винницкая область - 648;
Волынская область - 168;
Днепропетровская область - 427;
Донецкая область - 314;
Житомирская область - 252;
Закарпатская область – 278;
Запорожская область - 175;
Ивано-Франковская область - 880;
Киевская область - 394;
Кировоградская область - 71;
Луганская область - 98;
Львовская область – 1001;
Николаевская область - 193;
Одесская область - 516;
Полтавская область - 521;
Ровенская область - 317;
Сумская область - 538;
Тернопольская область - 371;
Харьковская область - 691;
Херсонская область - 92;
Хмельницкая область - 443;
Черкасская область - 292;
Черновицкая область - 409;
Черниговская область - 194.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Вчера против COVID-19 прививки получили 92 тыс. 835 человек. Одну дозу введено 32 тыс. 334 лицам, вторую дозу – 45 тыс. 465. Дополнительную дозу получил 551 человек, бустерную – 14 тыс. 485. Об этом в Facebook информирует Минздрав.
С начала кампании по вакцинации в Украине привиты 14 млн 941 тыс. 500 человек, из них получили две дозы вакцины – 14 млн 197 тыс. 703 человека, дополнительную дозу – 8 тыс. 639 людей, бустерную – 70 тыс. 663 людей.
Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавирус.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустерную дозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.