При достижении целевых значений раз в квартал будет производиться доплата к ставке.

В Украине вводят индикаторы качества уровня вакцинации от коронавируса для врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь. За это медработникам будут доплачивать.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава Минздрава Виктор Ляшко.

С 1 марта этого года Национальная служба здоровья будет оценивать достижение уровня охвата полной иммунизацией вакцинами от COVID-19. А с 1 июня - уровень вакцинации детей до 6 лет, согласно календарю прививок.

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При достижении целевых значений раз в квартал будет производиться доплата к ставке, отметил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, с 1 января украинские медики начали получать повышенные заработные платы. В частности, врачи зарабатывают не менее 20 тыс. грн в месяц.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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