Сейчас самые высокие показатели смертности наблюдаются в возрастной группе 60 + лет.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подчеркнул, что риск смертности среди невакцинированного населения в стране больше, чем у полностью вакцинированного, в 10 раз.

Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.

"Наверное, новые мутации вируса SARS-CoV-2 потребуют более действенных средств сдерживания и предотвращения роста заболеваемости, в том числе и еще большего охвата населения вакцинацией в 2022 году", - отметил министр.

По его словам, сезонность больше не является основным фактором начала вспышки заболевания COVID-19 в мире.

Читайте такжеВ Украине разрешили бустерную дозу от COVID-19 всем желающим совершеннолетним"Относительно данных в Украине, то риск смертности среди невакцинированного населения больше, чем у полностью вакцинированного, в 10 раз. За четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших были не вакцинированы", - подчеркнул министр.

Так, согласно данным электронной системы здравоохранения, по состоянию на конец декабря 2021 года, доля вакцинированных пациентов среди госпитализированных составила 11,7%. Таким образом 88,3% лиц, которые были госпитализированы, не проходили курс прививки.

"Риск госпитализации среди невакцинированного населения больше в 4,3 раза, чем у полностью вакцинированного. Сейчас самые высокие показатели смертности наблюдаются в возрастной группе 60 + лет", - сообщил Ляшко. Он в очередной раз подчеркнул, что именно для этой возрастной группы коронавирус наиболее опасен из-за сопутствующих заболеваний.

Напомним, 31 января в силу вступит приказ Министерства здравоохранения Украины от 30 ноября 2021 года, которым расширяется перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Согласно приказу, в списке тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, добавляются медики, коммунальщики и местные чиновники.

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