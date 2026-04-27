Змеи проснулись: в Минздраве посоветовали украинцам, как защититься

Ни в коем случае нельзя высасывать яд, накладывать джут, прижигать рану и предлагать алкоголь, отметили в Минздраве.

В Министерстве здравоохранения (МЗ) дали советы украинцам, как избежать укуса змеи и что делать, если это произошло.

Как отмечают в Минздраве, большинство рептилий не представляют угрозы для здоровья человека, однако есть и такие, которых стоит опасаться.

В частности, в Украине обитает три вида ядовитых змей:

гадюка обыкновенная – самая распространенная, встречается в Полесье, Карпатах, кое-где в лесостепной зоне. "Имеет характерную зигзагообразную полосу на спине", – говорится в сообщении.

степная гадюка – редкая, занесена в Красную книгу Украины. Обитает преимущественно в степной зоне, в частности в заповедниках юга. "Также имеет зигзагообразную полосу", – говорится в сообщении.

гадюка Никольского – темная, почти черная, также занесена в Красную книгу. "Обитает на северо-востоке Украины в лесостепи", – говорится в сообщении.

"Стоит помнить, что в большинстве случаев эти змеи не нападают, а пытаются убежать, как только замечают человека – агрессию же проявляют только в случае опасности", – пояснили в Минздраве.

При этом яд этих змей обычно не представляет угрозы для жизни, но следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если укус получил ребенок или человек, склонный к аллергии.

Как снизить риск укуса змеи

В Минздраве советуют выбирать подходящую одежду, если предполагается отдых там, где могут быть змеи. Нужно надевать высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, заправленные в ботинки.

Вместе с тем, во время отдыха на природе нужно быть осторожными. В том случае, если увидели змею, не нужно приближаться к ней и не делать резких движений. Стоит подождать, пока змея сама уползет.

Также нужно проверять место отдыха перед тем, как сесть на бревно, камень или траву, постучать по ним палкой.

Как оказать первую медицинскую помощь при укусе змеи

В медицинское учреждение нужно обращаться немедленно при укусе змеи. Но если такой возможности нет, нужно оказать домедицинскую помощь, а затем – сразу же добраться до ближайшей больницы.

Сначала нужно переместить человека в удобное положение и попросить не двигаться. Затем освободить место укуса от обуви, одежды или украшений. Укушенную конечность нужно зафиксировать в приподнятом положении. Место укуса нужно обработать антисептиком (наложить повязку, которая будет слегка сдавливать).

Также можно дать пострадавшему 1-2 таблетки от аллергии.

Чего нельзя делать после укуса змеи

В частности, нельзя высасывать яд, не накладывать жгут, не прижигать рану и не предлагать алкоголь.

Змеи в Украине

Как известно, всего в Украине обитает 11 видов змей, и только три из них ядовиты. Все ядовитые относятся к роду гадюк.

К неядовитым относятся ужи, полози, медянки и т. д. Укусы этих животных могут быть болезненными, но практически не опасны для человека. Большинство змей не агрессивны и боятся людей.

