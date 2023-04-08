Западные ученые призвали с осторожностью толковать выводы китайских коллег.

Китайские ученые из центра по контролю и профилактике заболеваний изучали образцы морепродуктов с рынка в Ухане еще в начале пандемии COVID-19, то есть в январе 2020 года.

Но результаты исследований обнародовали в журнале Nature только сейчас, после призывов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Отмечается, что китайские ученые начали исследования, когда стало известно, что одни из первых COVID-инфицированных посещали рынок в Ухане.

В общей сложности они исследовали 1380 образцов, взятых с рынка морепродуктов и диких животных. Для пробы отобрали 923 образца окружающей среды и 457 образцов от 18 видов животных – бездомных и аквариумных.

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Вирус был обнаружен в 73 образцах окружающей среды, но ни в одном из образцов животных. Ученые предполагают, что на морепродуктах мог храниться вирус, заразивший людей. "Вирусы с рынка имели нуклеотидную идентичность от 99,99% до 100% с человеческим изолятом. SARS-CoV-2 был обнаружен в образце из окружающей среды", - говорится в исследовании.

При этом китайские исследователи подчеркнули, что этих выводов недостаточно, чтобы утверждать, что коронавирус возник в результате передачи от животного к человеку. Ученые сделали вывод, что происхождение COVID-19 остается неопределенным.

Западные ученые призвали осторожно толковать обнародованные через три года результаты исследования. Они намекнули, что для установления источника возникновения коронавируса нужны более масштабные исследования раннего периода пандемии. "Если мы узнаем точное происхождение коронавируса, я подозреваю, что это станет известно из новых исследований случаев или событий в начале пандемии", – заявил вирусолог Джесси Блум из Онкологического центра Фреда Гатчинсона.

Происхождение коронавируса

Ученые ВОЗ уже давно пытаются выяснить откуда взялся коронавирус. Организация даже отправляла своих специалистов в Китай, но это ничего не дало. В феврале руководство ВОЗ признало, что расследование происхождения коронавируса зашло в тупик и призвало Китай поделиться данными о болезни, особенно в отношении начальных стадий ее распространения.

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