Среди больных 58% составляют дети.

В Киеве за прошедшую неделю зарегистрировано 9140 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, включая COVID-19.

"В столице за 49-ю неделю 2022 года зарегистрировано 9140 новых случаев заболевания на грипп и ОРВИ, в том числе и на COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 61,3%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 308,6", - сообщает Киевская городская государственная администрация.

В целом в Киеве наблюдается рост заболеваемости на 20,6% по сравнению с предыдущей неделей. В частности, заболело 5300 детей (рост на 21,3%), 3840 взрослых (рост на 19,7%).

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Среди больных 58% составляют дети, а на предыдущей неделе их количество было 57,7%. Заболеваемость среди школьников выросла на 26,5%. В частности, среди школьников зарегистрировано 2665 случаев.

По данным КГГА, по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась госпитализация взрослого населения, однако есть незначительный рост среди детского. В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 237 человек, из них 104 – дети.

Коронавирус в Киеве

Также в течение прошлой недели в Киеве зарегистрировали 176 новых случаев COVID-19.

Среди больных: 106 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и 70 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет. А также 8 девочек от 6 месяцев до 13 лет и 7 мальчиков от 1 года до 16. Из них 51 человек госпитализирован. Также заболели четверо медицинских работников.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Дарницком районе - 52, в Деснянском - 30 и в Днепровском районе - 18 случаев.

Три человека умерли на прошлой неделе от заболевания COVID-19. Выздоровели на прошлой неделе – 233 человека.

Всего за период пандемии в столице зафиксировано 503 859 случаев заболевания, а также 9376 летальных исходов от вируса. Всего COVID-19 преодолели 493 603 жителя столицы.

В департаменте здравоохранения напоминают, что самой надежной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни является вакцинация. Получить прививку можно в центрах первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностических центрах. Также продолжается работа Центров массовой вакцинации у ТРЦ Gulliver, River Mall, ТРЦ "Универмаг "Украина", ТРЦ SilverBreeze.

Кроме того, на базе коммунальных учреждений здравоохранения функционируют мобильные бригады, которые по заявкам могут выезжать на вакцинацию организованных коллективов.

Коронавирус и грипп в Украине: что стоит знать

3 октября власти призвали киевлян вернуться к ношению масок в общественных местах из-за роста уровня заболеваемости на коронавирус.

27 октября появилась информация о том, что в Украине растет количество смертей от COVID-19.

Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, Министерство здравоохранения ожидает пик новой волны коронавирусной болезни в Украине уже в январе 2023 года. Сейчас для украинцев доступны для бесплатной прививки три вакцины – CoronaVac, Comirnaty (Pfizer) и Janssen (Johnson&Johnson).

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