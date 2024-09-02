Лимонный сок увеличивает опорожнение желудка в полтора раза больше, чем вода, из-за его уровня кислотности.

Лимонная вода не является чудодейственным напитком, но она предлагает некоторые потенциальные преимущества для здоровья.

Преимущества лимонной воды

В соцсетях лимонную воду рекламируют как панацею от всего: от проблем с пищеварением до проблем с кожей. От части это правда, однако стоит помнить, что было проведено не так много исследований этого напитка, поэтому научную пользу лимонной воды трудно подтвердить на 100%. Тем не менее, диетологи и врачи говорят, что есть несколько веских причин пить ее, пишет Mindbodygreen.

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1. Лимонная вода увлажняет

Она увлажняет ваш организм. Учитывая, что мы на 65% состоим из воды, поддержание запасов жидкости имеет решающее значение для здоровья.

"Если вы не пьете достаточно жидкости, все остальное, что вы делаете для поддержания здоровья, например, диета, физические упражнения, стресс и контроль сна, может быть бесполезно", - сказала врач-интегратор Дана Коэн.

2. Лимонная вода способствует пищеварению

Лимонный сок увеличивает опорожнение желудка в полтора раза больше, чем вода, из-за его уровня кислотности. "Лимонная вода может способствовать выработке пищеварительных соков, которые расщепляют пищу на более мелкие кусочки, чтобы она могла лучше усваиваться", - отметила Коэн.

3. Лимонная вода может оказывать когнитивные преимущества

Флавоноиды в лимонной цедре могут влиять на здоровье мозга. Например, исследование 2019 года показало, что нобилетин, соединение в цитрусовой цедре, может использоваться для улучшения когнитивных нарушений у людей с болезнью Альцгеймера.

4. Лимонная вода может повышать иммунитет

Если есть одно питательное вещество, которым известны лимоны, так это витамин С. Этот антиоксидант может играть роль в иммунном здоровье. "Витамин С поддерживает выработку и функционирование иммунных клеток, а также действует как антиоксидант", - объяснила иммунолог Дженна Маччиоки.

"Хотя лимонная вода содержит витамин С, его количество относительно невелико по сравнению с другими источниками, такими как употребление в пищу фруктов и овощей. Поэтому, хотя он может способствовать общему потреблению витамина С, его следует рассматривать как небольшую часть сбалансированного рациона, поддерживающего здоровье иммунной системы", - акцентировала Маччиоки.

Другие новости о лимонной воде

Употребление любого количества лимонной воды добавит гидратации и витамина С в ежедневный рацион. Чем больше лимонного сока вы добавите в воду, тем больше преимуществ вы почувствуете.

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