Лимонная вода не является чудодейственным напитком, но она предлагает некоторые потенциальные преимущества для здоровья.
Преимущества лимонной воды
В соцсетях лимонную воду рекламируют как панацею от всего: от проблем с пищеварением до проблем с кожей. От части это правда, однако стоит помнить, что было проведено не так много исследований этого напитка, поэтому научную пользу лимонной воды трудно подтвердить на 100%. Тем не менее, диетологи и врачи говорят, что есть несколько веских причин пить ее, пишет Mindbodygreen.
1. Лимонная вода увлажняет
Она увлажняет ваш организм. Учитывая, что мы на 65% состоим из воды, поддержание запасов жидкости имеет решающее значение для здоровья.
"Если вы не пьете достаточно жидкости, все остальное, что вы делаете для поддержания здоровья, например, диета, физические упражнения, стресс и контроль сна, может быть бесполезно", - сказала врач-интегратор Дана Коэн.
2. Лимонная вода способствует пищеварению
Лимонный сок увеличивает опорожнение желудка в полтора раза больше, чем вода, из-за его уровня кислотности. "Лимонная вода может способствовать выработке пищеварительных соков, которые расщепляют пищу на более мелкие кусочки, чтобы она могла лучше усваиваться", - отметила Коэн.
3. Лимонная вода может оказывать когнитивные преимущества
Флавоноиды в лимонной цедре могут влиять на здоровье мозга. Например, исследование 2019 года показало, что нобилетин, соединение в цитрусовой цедре, может использоваться для улучшения когнитивных нарушений у людей с болезнью Альцгеймера.
4. Лимонная вода может повышать иммунитет
Если есть одно питательное вещество, которым известны лимоны, так это витамин С. Этот антиоксидант может играть роль в иммунном здоровье. "Витамин С поддерживает выработку и функционирование иммунных клеток, а также действует как антиоксидант", - объяснила иммунолог Дженна Маччиоки.
"Хотя лимонная вода содержит витамин С, его количество относительно невелико по сравнению с другими источниками, такими как употребление в пищу фруктов и овощей. Поэтому, хотя он может способствовать общему потреблению витамина С, его следует рассматривать как небольшую часть сбалансированного рациона, поддерживающего здоровье иммунной системы", - акцентировала Маччиоки.
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Употребление любого количества лимонной воды добавит гидратации и витамина С в ежедневный рацион. Чем больше лимонного сока вы добавите в воду, тем больше преимуществ вы почувствуете.