Гипертония и высокий уровень холестерина являются основными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Однако оба этих фактора риска можно значительно сократить простым изменением образа жизни.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), гипертония очень распространенное заболевание. Артерии довольно эластичны и могут приспосабливаться к изменениям артериального давления. Однако при постоянном высоком кровяном давлении артерии могут стать жесткими и узкими. Это сужение облегчает накопление жировых "бляшек" на стенках артерий. Если не лечить, это может привести к сердечным приступам, инсультам, почечной и сердечной недостаточности и сосудистой деменции.
Кардиолог Стефани Сосье рассказала, как бороться с гипертонией и высоким холестерином, пишет Newsweek.
Как снизить кровяное давление
"Здоровая диета может помочь снизить кровяное давление. Она должна включать высокое содержание цельнозерновых продуктов, богатых клетчаткой. При этом потребление соли сводится к минимуму - до менее 1500 мг в день и подслащенных напитков - менее 450 калорий в неделю", - посоветовала Сосье.
"Я также рекомендую 150 минут упражнений умеренной интенсивности в неделю. Ключевое значение имеет включение силовых тренировок в дополнение к аэробным упражнениям. Похудение также может помочь снизить кровяное давление", рассказала специалист.
Однако диеты и физических упражнений не всегда достаточно, чтобы контролировать высокое кровяное давление. "Поговорите с врачом о лекарствах, которые могут помочь снизить кровяное давление и поддерживать его на уровне ниже 130/80, что имеет решающее значение для предотвращения сердечных заболеваний", - подчеркнула Сосье. "На основании вашего анамнеза будут рекомендованы различные лекарства, такие как диуретики, блокаторы кальциевых каналов, АПФ, БРА или бета-блокаторы. Каждый человек индивидуален, и некоторые лекарства будут лучше других, в зависимости от вашей истории болезни", - объяснила она.
Сосье добавила, что также важно контролировать свое артериальное давление дома между приемами у врача: "Убедитесь, что вы сидели или отдыхали в течение 5 минут перед измерением артериального давления, выпрямив спину и поставив ноги на землю. Наденьте манжету на голую руку, чтобы плечо было на уровне сердца".
Как снизить уровень холестерина в крови
Холестерин — это воскообразное жирное вещество, которое естественным образом содержится в крови и играет важную роль в метаболизме, клеточной структуре, а также выработке гормонов и витаминов. Он перемещается по телу через кровь и переносится специальными молекулами, называемыми липопротеинами.
Существует два основных типа липопротеинов, переносящих холестерин: липопротеины высокой плотности (ЛПВП) и липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Холестерин, переносимый ЛПВП, часто называют "хорошим" холестерином, поскольку они переносят избыток холестерина из остального организма в печень, предотвращая его накопление в артериях.
Холестерин ЛПНП - это "плохой" холестерин, поскольку он переносит холестерин в артерии, где он может накапливаться в стенках кровеносных сосудов.
"Повышенный уровень "плохого" холестерина может привести к накоплению бляшек и ограничению кровотока. Это накопление связано с повышенным риском заболеваний сердца и кровеносных сосудов, включая атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания", - сказала Сосье.
"Ищите в продуктовом магазине продукты, богатые клетчаткой и с низким содержанием насыщенных или трансжиров, такие как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, птица или рыба. Также важно делать упражнения, такие как ходьба, плавание", - сказала она.
Однако, как и в случае с гипертонией, диеты и физических упражнений не всегда достаточно, чтобы замедлить развитие жировых отложений в артериях. "Важно поговорить с врачом о лекарствах, которые могут более агрессивно снизить уровень "плохого" холестерина и поддерживать его на низком уровне. Это особенно верно, если вы, например, перенесли сердечный приступ, или у вас высокий риск его развития", - рассказала специалист.
Другие новости о гипертонии
Американская ассоциация сердца рекомендует употреблять преимущественно растительную пищу, молочные продукты с низким содержанием жира, птицу и рыбу без кожи, а также растительные масла не тропического происхождения. Они советуют ограничить насыщенные и трансжиры, алкоголь, натрий, жирное мясо и добавленные сахара.