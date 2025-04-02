Ходьба помогает сжигать калории, но это не должно быть единственным усилием, чтобы похудеть.

"Правило 10 000 шагов в день" хорошо известно и рекламируется как магическое число, к которому следует стремиться, чтобы похудеть и укрепить здоровье.

Диетологи и спортивные тренеры сошлись во мнении, что 10 тыс. шагов в день это хорошо для здоровья сердечно-сосудистой системы и сжигания калорий, но есть и другие важные вещи, которые следует учитывать, если нужно похудеть и больше не набирать вес, пишет Eatthis.

Диетолог и тренер Адам Мейер отметил, что одна лишь хотьба не поможет быстро похудеть. Исследования показывают, что ходьба 10 000 шагов помогает похудеть, но ее нужно сочетать с другими стратегиями для эффективного снижения веса.

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Тренер Николь Дэвис рассказала: "Пройти 10 000 шагов в день может помочь с потерей жира, особенно если вы ведете преимущественно сидячий образ жизни. Это низкоинтенсивно, сжигает калории и отлично подходит для здоровья сердечно-сосудистой системы".

Однако, Дэвис добавила, чтобы быстро похудеть нужно добавить к хотьбе высокоинтенсивные упражнения, такие как силовые тренировки или бег.

"Ходьба 10 000 шагов может помочь вам оставаться активными и сжигать дополнительные калории, но этого недостаточно, чтобы эффективно похудеть. Вместо этого, сочетание ежедневных шагов со сбалансированной диетой и силовыми тренировками может помочь достичь более эффективной и устойчивой потери веса", - написало издание.

Согласно исследованию, силовые тренировки - отличный способ похудеть. По словам Дэвис, они помогают сохранить мышцы, одновременно сжигая жир, что повышает метаболизм.

Помимо силовых тренировок, для потери веса решающее значение имеет питание с дефицитом калорий. "Если потребление калорий слишком велико, эти шаги не будут иметь большого значения. Поддержание дефицита калорий с течением времени как с помощью активности, так и с помощью диеты - самый важный фактор в потере веса", - объяснила Дэвис.

Даже если вы проходите 10 000 шагов каждый день, Национальный институт здравоохранения утверждает, что потребление калорий определит, потеряете ли вы вес или наберете.

"Ваше питание всегда будет самым важным фактором в процессе потери веса, так что помните об этом. Если потребление калорий слишком велико, эти шаги не будут иметь большого значения", - объяснила Дэвис.

Кроме того, если вы хотите сжечь как можно больше калорий, нужно увеличить интенсивность прогулок. Исследования показывают, что ходьба в быстром темпе, подъемы или короткие рывки трусцой могут поддержать метаболизм, помогая телу сжигать жир для получения энергии.

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Ранее єксперт рассказал, как правильно худеть на дефиците калорий. Он назвал главные нюансы в питании. В частности, он отметил, что исследования показывают, что сокращение всего 300 калорий в день может привести к потере примерно 6 кг за полгода, а также улучшить уровень холестерина, артериального давления и уровня сахара в крови.

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