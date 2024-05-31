Томатный сок, наполнен антиоксидантами, витаминами и минералами, богат ликопином и витамином Е.

Ежедневное употребление томатного сока имеет много преимуществ для здоровья, таких как профилактика рака, укрепление здоровья сердца и уменьшение воспалений.

Также томатный сок обладает множеством других преимуществ для здоровья: от лечения простуды и гриппа до помощи в укреплении иммунитета. Томатный сок, наполнен антиоксидантами, витаминами и минералами, богат ликопином и витамином Е, пишет Healthshots.

1. Покрывает потребность в витаминах и клетчатке

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Одно из самых больших преимуществ томатного сока то, что он является богатым источником белка. Одна чашка томатного сока удовлетворяет ежедневную потребность в витамине С, а также примерно четверть потребности в витамине А.

2. Богат каротиноидами и полифенолами

Каротиноиды преобразуются в нашем организме в витамин А. Это помогает поддерживать хорошее зрение и здоровье тканей. Он также может предотвратить рак. Каротиноиды также являются антиоксидантами, которые помогают предотвратить образование свободных радикалов.

3. Богат антиоксидантами

Антиоксиданты очень важны для вашего организма, а томатный сок богат антиоксидантом, известным как ликопин. В одном стакане томатного сока содержится 22 мг ликопина. Ликопин помогает защитить клетки от повреждений и уменьшает все признаки воспаления в организме

4. Помогает при сердечных заболеваниях

Регулярное употребление томатного сока поможет сохранить здоровье сердца. Ликопин и бета-каротин, присутствующие в соке, помогают снизить кровяное давление, а также уровень холестерина.

5. Может предотвратить рак

Употребление томатного сока также может помочь предотвратить различные виды рака. Исследование проанализировало работу 24 исследований и пришло к выводу, что потребление томатов может снизить риск рака простаты.

Другие новости о пользе томатного сока

В чашке томатного сока всего 45 калорий, но он содержит почти дневной запас железа. Также он является хорошим источником калия, витамина С и содержит много натрия - 560 миллиграммов. Помидоры и сок из них богаты ликопином, каротином, лютеином, фитоином и флавоноидами, которые могут уменьшить окислительный стресс и повысить оксид азота, снижающий артериальное давление.

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