Высокое кровяное давление вызвано повышенным потреблением натрия с пищей.

Многие не знают, что высокое кровяное давление или гипертония во многом является заболеванием, вызванным неправильным образом жизни.

Как отметил доктор Нишит Чандра, главный директор отделения интервенционной кардиологии Института сердца Fortis Escorts, пациентам с гипертонией он выписывает сначала не лекарства, а интенсивную двух-трехнедельную диетотерапию и физические упражнения. 30% его пациентов возвращают кровяное давление в норму благодаря изменению образа жизни и диеты, пишет Indianexpress.

Так, исследование, опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии, показало, что те, кто ел больше всего помидоров или томатных продуктов каждый день, снизили риск высокого кровяного давления более чем на треть. У людей без гипертонии, которые ели больше всего помидоров или продуктов на их основе, риск развития этого заболевания был на 36% ниже.

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Высокое кровяное давление вызвано повышенным потреблением натрия с пищей. Поэтому врачи часто рекомендуют пациентам ограничить потребление соли. Общее количество натрия в день должно составлять не более 1500–2000 мг. Контролировать влияние натрия на кровяное давление можно с помощью калия и продуктов, богатых им. Помидоры - легкодоступный источник калия.

Помидоры также богаты ликопином, который стабилизирует эндотелий и стенки артерий, улучшает кровоток, при этом снижая кровяное давление.

Конечно, помидоры следует употреблять правильно. Если посыпать их солью или приготовить на сильном огне, их питательные и кардиозащитные свойства просто испарится. Даже посыпание томатного салата или сока солью лишает его пищевой ценности. А в средиземноморской диете, которая считается самой благоприятной для здоровья сердечно-сосудистой системы, используются помидоры в сыром виде. Их никогда не готовят, а едят, сбрызнув оливковым маслом. Таким образом, правильное включение помидоров в свой рацион, наряду с физическими упражнениями и сном, наверняка поможет вам поддерживать кровяное давление в пределах нормы.

Что такое средиземномоская диета

Врачи и диетологи уже давно говорят, что средиземноморская диета является самой правильной и полезной. Она помогает поддерживать вес и состояние здоровья в норме. Рацион такой диеты состоит из большого количества фруктов и овощей. Помидоры являются ключевыми компонентами средиземноморской диеты. Также в ней присутствуют оливковое масло и рыба.

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