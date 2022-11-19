У двух из животных смогли выделить живой вирус, который способен передаваться от животного к человеку.

Ученые из университета Торонто обнаружили, что белохвостые олени переносят другой вариант коронавируса SARS-CoV-2.

Исследователи описали вирус, который нашли у 300 диких оленей в дикой природе в провинции Онтарио, сообщили ученые на странице учебного заведения.

Выделить генетический материал SARS-CoV-2 в мазках из носа удалось у трех оленей в Южном Квебеке. В двух из них смогли выделить живой вирус, который способен передаваться от животного к человеку.

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"Новый вариант является потомком более старого родительского вируса B.1 и имеет 76 мутаций по сравнению со штаммом предков SARS-CoV-2. Для сравнения, варианты "Альфа", "Бета" и "Дельта" имели от 24 до 31 мутации, тогда как ныне доминирующий вариант "Омикрон" BA.5 имеет 105 мутаций", - пояснили ученые.

Они отметили, что вирус имеет ряд мутаций в спаечном белке. Но образцы крови людей, прошедших курс вакцинации или выздоровевших от COVID-19, смогли нейтрализовать вид вируса, который нашли у белохвостого оленя.

Это свидетельствует о том, что, в отличие от мутаций "Омикрона", генетические изменения не помогают вирусу избежать антител, созданных после прививок или перенесенной инфекции.

Исследователи также сравнили генетическую последовательность нового варианта с теми, что были обнаружены у людей примерно в это же время в Онтарио.

"Удивительно, но ученые идентифицировали одну последовательность, которая точно соответствовала варианту от белохвостого оленя, предполагая, что вирус по крайней мере один раз попал обратно в организм человека", – говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине

В Минздраве предупредили об опасности COVID-19 для беременных. В частности, речь идет о преждевременных родах и осложнениях.

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27 октября появилась информация о том, что в Украине растет количество смертей от COVID-19.

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