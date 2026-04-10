Как авокадо влияет на кожу: диетолог назвала 5 преимуществ этого фрукта для здоровья

Авокадо богато питательными веществами, полезными для многих систем организма.

Мало какой фрукт может поспорить по популярности с авокадо. Эти плоды действительно содержат много питательных веществ и, безусловно, заслуживают места в вашем рационе, пишет Prevention.

Издание назвало 5 научно обоснованных преимуществ авокадо для здоровья.

1. Помогает снизить уровень холестерина

По мнению диетолога Лорен Манакер, главная польза для здоровья от употребления авокадо заключается в его способности поддерживать сердце.

Видео дня

"Авокадо богато мононенасыщенными жирами, в частности олеиновой кислотой, которая может помочь снизить уровень плохого холестерина (ЛПНП), одновременно повышая уровень хорошего холестерина (ЛПВП)", – пояснила она.

2. Помогает регулировать артериальное давление

Авокадо – это источник полезных для сердца веществ, в частности калия, который помогает регулировать кровяное давление, и фолата, который имеет решающее значение для восстановления и роста клеток, говорит Манакер.

3. Способствует здоровью кожи и волос

"Натуральный витамин Е и полезные жиры в авокадо помогают поддерживать эластичность кожи, уменьшать сухость и способствовать здоровью волос", – утверждает Манакер.

По ее словам, это подтверждают многочисленные исследования. А одно из них, опубликованное на страницах PubMed, даже выявило, что жирные кислоты в авокадо обеспечивают определенную защиту от повреждения клеток кожи ультрафиолетом.

4. Поддерживает здоровье глаз

Лютеин и зеаксантин, содержащиеся в авокадо, являются "антиоксидантами, которые защищают глаза от окислительного повреждения и могут снизить риск возрастной макулярной дегенерации", – говорит Манакер.

5. Снижает воспаление

"Сочетание полезных жиров и антиоксидантов в авокадо помогает уменьшить воспаление в организме, что полезно для общего здоровья", – говорит Манакер.

Впрочем, добавила она, необходимы дополнительные исследования связи между этим фруктом и снижением воспаления.

Пищевая ценность авокадо

По данным Министерства сельского хозяйства США, 100 граммов авокадо сорта Хаас содержат:

калории – 223 г;

жир – 20 г;

углеводы – 8 г;

белок – 1,81 г.

Кому может навредить авокадо

С авокадо следует быть осторожными тем, у кого есть аллергия. Также людям, которые придерживаются низкокалорийной диеты, стоит помнить, что авокадо – калорийный продукт.

Ранее УНИАН писал, можно ли есть авокадо, которое потемнело. Отмечалось, что не всегда это означает, что фрукт испортился, ведь часто потемнение означает, что фермент полифенолоксидаза, который есть в его составе, вступает в контакт с кислородом. Окисление больше влияет на внешний вид авокадо, чем на его безопасность для употребления. Впрочем, бывает, что авокадо темнеет из-за порчи. В таком случае оно будет иметь очень темный коричневый, серый или черный цвет. Чтобы окончательно убедиться, пригоден ли плод, нужно оценить его текстуру и запах.

