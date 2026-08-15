Троих диетологов спросили о напитке против давления, все они ответили одинаково

Этот напиок содержит калий и антиоксиданты. Калий помогает организму избавляться от избытка натрия, который плохо влияет на уровень давления.

Если давление часто повышается, стоит обратить внимание не только на питание в целом, но и на напитки.

Три диетолога ответили, какой напиток поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, пишет Health. Речь идет о свекольном соке.

Чем полезен свекольный сок

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Как выяснили исследования, свекла содержит природные нитраты. В организме они участвуют в выработке оксида азота – соединения, которое помогает расслаблять кровеносные сосуды и поддерживать нормальный кровоток, объяснила диетолог Эйвери Зенкер.

Другой диетолог Карлин Ремедиос добавила, что исследования с участием людей с гипертонией показали, что регулярное употребление свекольного сока умеренно снижает артериальное давление. В некоторых исследованиях эффект составлял около 3–4 мм рт. ст. в течение периода до двух месяцев.

Кроме нитратов, как говорится в исследованиях, свекольный сок содержит калий и антиоксиданты. Калий помогает организму избавляться от избытка натрия, который плохо влияет на уровень артериального давления.

При этом специалисты подчеркнули, что свекольный сок не является заменой лекарствам от гипертонии и не отменяет другие меры, необходимые для контроля давления.

Как правильно пить свекольный сок

Лучше выбирать 100% свекольный сок без добавленного сахара. Его можно пить отдельно, добавлять в смузи или смешивать с яблочным либо цитрусовым соком, чтобы сделать вкус более приятным.

Также сок можно заморозить в формочках для льда и добавлять небольшими порциями в напитки.

Если раньше вы не пили свекольный сок, специалисты посоветовали начинать с небольшого количества. Большие порции могут вызвать дискомфорт или расстройство пищеварения.

Альтернатива – чай из гибискуса

Тем, кому не нравится вкус свеклы, диетологи рекомендовали обратить внимание на чай из гибискуса. Он содержит антоцианы и другие антиоксиданты, которые способствуют нормальной работе кровеносных сосудов, рассказала диетолог Дженнифер Паллиан.

В одном из исследований взрослые с умеренно повышенным давлением пили по три чашки чая из гибискуса ежедневно в течение шести недель. У них наблюдалось более заметное снижение давления по сравнению с участниками, получавшими напиток-плацебо.

При этом чай из гибискуса не содержит кофеина, поэтому его можно пить как горячим, так и холодным.

Какие напитки лучше выбирать при высоком давлении

По словам специалистов, важен не только состав полезного напитка, но и то, чего в нем нет. При повышенном давлении желательно ограничивать напитки с большим количеством натрия, добавленного сахара и насыщенных жиров.

В рационе могут быть полезны напитки и продукты, содержащие:

нитраты – встречаются, в частности, в свекле и участвуют в образовании оксида азота;

калий – помогает выводить избыток натрия;

антиоксиданты – поддерживают здоровье кровеносных сосудов.

Другие новости о питании при гипертонии

Ранее кардиолог назвал закуску №1, которую нужно есть для нормального кровяного давления. Он отметил, что эта закуска всегда у него под рукой и для ее приготовления не требуется никакой подготовки.

Кроме того, диетолог назвала продукт №1, который нужно есть для здоровья сердца. Этот продукт доступен, но при его выборе в магазине стоит быть внимательным.

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