Самым полезным для здоровья сердца хлебом оказался не черный и не белый.

Людям с гипертонией жизненно важно знать, что есть при высоком давлении. Правильное питание может значительно снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Диетологи советуют включать в рацион продукты, которые благоприятно влияют на сердце. Особенно важно выбрать качественный хлеб, ведь в жизни украинцев этот продукт занимает важное место.

Какой хлеб можно есть при высоком кровяном давлении

Рекомендации о питании при гипертонии опубликовало издание Eating Well. Эксперты советуют ответственно подходить к выбору хлеба. Этот продукт может как существенно повысить ваше давление, так и улучшить самочувствие.

Научное исследование рациона американцев показало, что именно из хлеба они потребляют большую часть натрия. Этот микроэлемент связывают с развитием гипертонии. Снижение его потребления напрямую связано с меньшим риском сердечных заболеваний.

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Таким образом можно предположить, какой хлеб можно при гипертонии. Это выпечка с низким содержанием натрия. И диетологи предлагают включить в рацион пророщенный цельнозерновой хлеб.

Такой вид выпечки содержит множество преимуществ. В отличие от муки высшего сорта, цельнозерновая сохраняет зародыши и отруби зерен. Эти части содержат магний и витамины, которых лишена обычная выпечка. Руководство по лечению гипертонии при помощи питания советует включать в рацион цельные злаки.

Диетологи подчеркивают, что продукты с цельным зерном снижают уровень сахара в крови и общее давление, а также помогают уменьшить окружность талии. Поэтому цельнозерновой хлеб также подходит тем, кто хочет похудеть.

Эксперты подчеркивают, что хлеб с пророщенными цельными зернами легко усваивается организмом, а также содержит больше питательных веществ. Научное исследование, посвященное пользе цельного зерна, указывает на высокое содержание в нем калия и магния. Эти элементы нейтрализуют вредное воздействие магния и расслабляют сосуды, благодаря чему общее давление снижается.

Диетологи также уточнили, какой хлеб можно при повышенном давлении есть регулярно. Важно, чтобы цельное зерно (в идеале пророщенное) было первым в списке ингредиентов. Эксперты также советуют проверять упаковку перед покупкой и выбирать продукт, в котором меньше всего натрия. В хорошем хлебе его должно быть не более 140 мг на ломтик.

Не менее важно в том, какой хлеб самый полезный, содержание клетчатки и добавленного сахара. Первой должно быть не меньше 3 г на порцию, а сахар в идеале вообще должен отсутствовать в составе. Частые скачки уровня глюкозы в крови связаны с общим повышение давления.

Наконец, важно не только знать, какой хлеб полезен для здоровья сердца, но и с чем его сочетают. Польза цельного зерна нивелируется, если часто есть бутерброды с жирной соленой колбасой. Вместо этого диетологи советуют употреблять продукт с запеченной курицей, тунцом, хумусом. К хлебу можно добавить продукты с полезными жирами - авокадо, ореховую пасту или лосось.

И не забывайте пить много воды - это залог хорошего кровяного давления. Каждый прием пищи диетологи советуют запивать стаканом жидкости.

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