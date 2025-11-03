Эти пять фруктов отлично справятся с вызовами и укрепят иммунитет в зимний период.

Фрукты - один из самых мощных инструментов для поддержания здоровья и долголетия.

Японский диетолог Митико Томиока отметила, что любит все фрукты, но есть пять, которые она рекомендует всегда держать под рукой для долгой и здоровой жизни, пишет CNBC.

1. Яблоки

Они богаты витамином С, клетчаткой, калием и полифенолами. Они также содержат пребиотики и пробиотики, поддерживающие здоровье кишечника, которое тесно связано с работой мозга и иммунитетом. Диетолог советует есть яблоки с кожурой.

2. Цитрусовые

Они богаты витаминами С, А, фолиевой кислотой, а также калием и клетчаткой.

Они также богаты флавоноидами и каротиноидами - антиоксидантами, которые защищают клетки и поддерживают иммунную систему. Витамин С также улучшает усвоение железа из растительных продуктов.

"Ешьте целые фрукты, а не только сок. В апельсиновом соке мало клетчатки, и он может вызвать резкий скачок сахара в крови", - рассказала Томиока и добавила, что большинство людей выбрасывают кожуру, но на самом деле она содержит много фолиевой кислоты, рибофлавина, тиамина и кальция.

3. Ягоды

Будь то клубника, черника, ежевика, малина, клюква или ягоды годжи, они низкокалорийны, но богаты витаминами, клетчаткой и мощными антиоксидантами, такими как антоцианы.

Черника, в частности, славится полезным для здоровья мозга и сердца свойством, а ягоды годжи богаты бета-каротином и поддерживают здоровье глаз.

"Я ем их свежими в сезон. Замороженные ягоды отлично подходят для смузи", рекомендовала диетолог.

4. Хурма

Хурма богата витаминами А и С, клетчаткой (как растворимой, так и нерастворимой), калием и полифенолами, такими как танины и флавоноиды. Исследования показали, что она помогает контролировать уровень холестерина и артериальное давление, а также улучшает здоровье глаз и кожи.

5. Инжир

Инжир богат клетчаткой, витаминами, минералами и фитоэстрогенами, которые поддерживают женское здоровье. Он также содержит фицин – фермент, помогающий переваривать белки, что делает инжир идеальным перекусом после еды. Другие полезные свойства инжира включают контроль уровня холестерина и уменьшение воспаления.

В целом японский диетолог посоветовала ценить сезонное разнообразие. "Разные фрукты содержат разные питательные вещества. Старайтесь по возможности употреблять местные сезонные продукты. Это свежее, вкуснее и полезнее", - объяснила она.

Она отметила, что важно есть фрукты целиком. А еще специалист посоветовала взять за правило есть фрукты каждый день.

Ученые отметили, что на самом деле все фрукты полезны, но некоторые из них особенно. Фрукты содержат важные для здоровья сердца питательные вещества, в том числе клетчатку, калий и антиоксиданты.

В целом фрукты должны составлять основу рациона, однако в реальности всего 12% взрослых съедают рекомендуемые 1,5–2 чашки фруктов в день.

