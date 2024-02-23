Всего есть 15 самых полезных фруктов.

Фрукты должны составлять основу рациона, однако в реальности всего 12% взрослых съедают рекомендуемые 1,5–2 чашки фруктов в день.

Специалисты отмечают, что все фрукты полезны, но некоторые из них особенно, пишет Today. Черника занимает звание самого полезного фрукта. Это обусловлено ее антоцианами. Исследования показывают, что включение черники в рацион может снизить риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа. Она улучшает когнитивные способности и укрепляет умственные способности. Другие исследования показывают, что потребление черники может помочь поддерживать здоровый вес.

Топ-15 самых полезных фруктов

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Кроме черники есть масса других полезных фруктов. Их употребление гарантирует, что вы получаете спектр необходимых питательных веществ.

Клубника

Всего 8 штук обеспечат необходимой нормой витамином С в день. Витамин С является антиоксидантом, участвующим в иммунной функции и выработке коллагена. Есть также доказательства того, что клубника может снизить маркеры воспаления.

Малина

Чашка малины поставляет ключевые питательные вещества, такие как магний, калий и витамин С. Они также богаты эллаговой кислотой и кверцетином, антиоксидантами, которые защищают клетки от болезнетворных повреждений.

Авокадо

Исследование показало, что замена некоторых углеводов в еде половинкой или целым авокадо была связана с улучшением показателей здоровья сердца у людей с избыточным весом и ожирением.

Арбуз

Арбуз и 100-процентный арбузный сок отличаются содержанием соединения под названием L-цитруллин, которое, уменьшает болезненность мышц после тренировки. Арбуз также является хорошим выбором после тренировки, поскольку он примерно на 90% состоит из воды.

Финики

Особенность фиников в том, что они сладкие, но не содержат сахара и имеют низкий гликемический индекс. Финики попали в список самых полезных фруктов, потому что обладают впечатляющими преимуществами, в том числе поддерживают здоровье мозга и кишечника.

Чернослив

Он полезен для здоровья пищеварительной системы, а также для костей.

Киви

Киви обеспечивает более 100% ежедневной потребности в витамине С и способствует улучшению сна, пищеварения и настроения. Польза киви для здоровья связана с широким спектром питательных веществ, антиоксидантов и биологически активных веществ.

Вишня

Вишня может помочь вам лучше спать, уменьшит воспаление и факторы окислительного стресса, участвующие в инициировании и развитии многочисленных хронических заболеваний. Употребление вишни также может уменьшить болезненность мышц, вызванную физической нагрузкой.

Бананы

Они содержат множество питательных веществ, включая клетчатку, калий, медь, магний и витамин B6.

Яблоки

Помимо клетчатки, яблоки содержат мощные антиоксиданты. Ежедневное употребление этого фрукта снижает кровяное давление, общий уровень холестерина, а также поддерживает здоровую функцию эндотелия - показатель того, насколько хорошо работает слизистая оболочка кровеносных сосудов.

Грейпфрут

Витамин С в грейпфруте способствует выработке коллагена, который поддерживает здоровье кожи и помогает предотвратить образование морщин и провисание кожи. Этот антиоксидант также поддерживает здоровое функционирование иммунной системы. Этот фрукт также может быть отличным оружием против рака. Соединения в грейпфруте могут обладать противораковыми свойствами, а исследования витамина С показывают, что люди, потребляющие его в больших количествах, имеют меньшую заболеваемость многочисленными видами рака, включая рак мочевого пузыря, молочной железы, легких, поджелудочной железы и простаты.

Гранат

Соединения в этом фрукте действуют как внутренний солнцезащитный крем, защищая вас от лучей UVB. Другие потенциальные преимущества от употребления граната и его сока включают улучшение памяти, защиту от рака, снижение артериального давления и уменьшение мышечной боли и усталости после тренировки.

Груши

Высокое содержание клетчатки в грушах способствует здоровью пищеварения, контролю уровня сахара в крови, здоровью сердца и контролю веса. Кроме того, данные свидетельствуют о том, что употребление двух груш каждый день улучшает показатели метаболического здоровья у людей с метаболическим синдромом.

Ежевика

Помимо богатства клетчаткой, соединения ежевики обладают противовирусными и антибактериальными свойствами, направленными против микробов, вызывающих кариес и заболевания десен. Кроме того, ежевика может способствовать повышению чувствительности к инсулину и защищать от ожирения.

Манго

Соединения каротиноидов - лютеин и зеаксантин способствуют улучшению зрения, а мангиферин защищает от рака. Исследования показывают, что это питательное вещество может помочь уменьшить прыщи.

Другие новости о пользе фруктов

Фрукты содержат важные для здоровья сердца питательные вещества, в том числе клетчатку, калий и антиоксиданты. При высоком давлении "употребление разнообразных фруктов и овощей может помочь контролировать кровяное давление". Однако есть особые фрукты, которые благодаря питательным свойствам могут помочь стабилизировать или снизить кровяное давление.

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