Диетологи отметили, что употребляя этот чай, вам не нужно будет принимать дорогостоящие добавки для поддержания кишечника.

Здоровый кишечник способствует пищеварению и усвоению питательных веществ, а также поддерживает работу многих других органов, включая иммунную систему, мозг, кожу и сердце.

Как пишет Eatingwell, не нужно принимать дорогостоящие добавки для поддержания здоровья кишечника. На самом деле, некоторые напитки, которые у многих уже есть на кухне, могут помочь.

Диетологи рекомендуют пить имбирный чай. Он выделяется среди других полезных для кишечника средств.

Почему имбирный чай полезен для кишечника?

Уникальное сочетание противовоспалительных, антиоксидантных и пищеварительных свойств делает его исключительно эффективным средством для облегчения различных проблем с пищеварением.

Может облегчить тошноту

Диетолог Кристал Ороско отметила: "Имбирный чай отлично подходит при проблемах с пищеварением, особенно при частых болях в животе, вздутии и тошноте".

Он помогает облегчить тошноту, блокируя серотониновые рецепторы в кишечнике, которые вызывают рвотный рефлекс. Натуральные соединения имбиря, такие как гингеролы, помогают облегчить тошноту, что также может улучшить самочувствие.

"Я всегда рекомендую имбирный чай с лимоном и медом, чтобы облегчить боль и дискомфорт в желудке", - поделилась диетолог.

Может облегчить расстройство желудка

Имбирь известен своим терапевтическим действием на здоровье желудочно-кишечного тракта, особенно при лечении таких заболеваний, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и расстройство желудка. Исследования показали, что имбирь может помочь снизить выработку желудочной кислоты, что может способствовать уменьшению симптомов рефлюксной болезни. Кроме того, имбирь может облегчить спазмы в верхней части живота, вздутие и дискомфорт, связанный с несварением желудка.

Может уменьшить воспаление

Хроническое воспаление - это долгосрочная и стойкая воспалительная реакция на такие факторы, как воздействие токсинов, образа жизни, стресс и многое другое. Со временем оно может повредить пищеварительный тракт, что увеличит риск таких заболеваний, как воспалительное заболевание кишечника или синдром повышенной кишечной проницаемости.

По словам спортивного диетолога Килин Мерфи, "биоактивный ингредиент [имбиря] - гингерол, является мощным антиоксидантом, который может помочь уменьшить воспаление кишечника". Это может помочь снять раздражение и отек слизистой оболочки кишечника, предотвратив дальнейшее повреждение:

"Я рекомендую имбирный чай своим спортсменам для облегчения проблем с кишечником, вызванных физическими нагрузками".

Другие новости о пользе имбиря

Хотя стандартной рекомендуемой дозы имбиря нет, по словам гастроэнтеролога Джейми Беринга, общая рекомендация - принимать не более 4 граммов имбиря в день. Беременным женщинам рекомендуется принимать не более 1 грамма имбиря в день, а детям младше 2 лет имбирь не рекомендуется.

