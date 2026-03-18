Специалист рассказала, в каком виде полезнее всего есть яйца и можно ли их употреблять ежедневно.

Яйца считаются одним из самых питательных продуктов в рационе. В то же время их польза для организма в значительной степени зависит от способа приготовления. Врач-терапевт и нутрициолог Александра Билаш рассказала УНИАН, какие яйца полезнее, как их лучше готовить и сколько яиц в день можно употреблять без вреда для здоровья.

Какие яйца полезнее - вареные или жареные

По словам Александры Билаш, яйца - один из самых питательных продуктов, ведь они содержат полноценный белок, незаменимые аминокислоты, витамины A, D, B12, холин, селен и железо. Однако польза яиц в значительной степени зависит от способа их приготовления. На вопрос "Какое яйцо лучше есть: вареное или жареное?" специалист отвечает:

С точки зрения здорового питания вареные яйца считаются более полезными. Во время варки не нужно добавлять жир, поэтому калорийность блюда ниже. Кроме того, такой способ приготовления не приводит к образованию нежелательных продуктов термической обработки.

Жареные яйца также могут быть частью рациона, но нужно учитывать, что при их приготовлении обычно используется растительное или сливочное масло, что повышает калорийность такого блюда. "При сильном обжаривании могут образовываться продукты окисления жиров. Поэтому желательно готовить их на умеренном огне и с качественным маслом, лучше рафинированным, можно взять, например, масло авокадо, рапсовое или масло гхи", - объясняет Билаш.

Какие яйца полезнее - всмятку или вкрутую? Касательно этого врач отмечает, что сырые или недостаточно термически обработанные яйца (например, сваренные "в мешочек") теоретически могут содержать бактерию Salmonella enterica (вызывает заболевание сальмонеллез). Поэтому яйца с жидким желтком считаются безопасными не для всех.

"Беременным женщинам, маленьким детям, пожилым людям и лицам с ослабленным иммунитетом рекомендуется употреблять только яйца, сваренные вкрутую: в течение примерно 9-10 минут", - объясняет эксперт.

Можно ли есть вареные яйца каждый день

Касательно того, сколько вареных яиц можно есть в день, нутрициолог отмечает, что для большинства здоровых взрослых безопасная дневная норма - два яйца.

Умеренное потребление этого продукта, по словам эксперта, - как отдельного блюда или в составе других - не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это означает, что людям с повышенным холестерином тоже можно включать яйца в свое меню, но важное значение имеет общий рацион - он должен быть сбалансированным: "Яйца, как питательный и доступный продукт, может быть ценной составляющей сбалансированного рациона, но важно учитывать способ приготовления и принимать во внимание индивидуальные особенности организма".

Если же говорить, к примеру, о том, почему нельзя есть яйца каждый день, то при определенных заболеваниях или состояниях - например, заболеваниях ЖКТ, аллергии и т. п. - частота и количество употребления яиц может требовать индивидуальных рекомендаций.

справка Александра Билаш Врач-терапевт, нутрициолог Член Ассоциации превентивной и антиэйджинг медицины. Работает со снижением веса, как с эстетической целью, так и с позиции метаболического здоровья. Специализируется на анемиях и дефицитных состояниях, нарушениях работы ЖКТ, хронических заболеваниях, коррекции метаболических нарушений. Сопровождение пациентов от диагностики до стабильного результата.

