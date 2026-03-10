Рассказываем, какой жирности творог полезнее, как проверить качество и безопасно ли покупать домашний.

Творог - один из самых популярных и полезных кисломолочных продуктов. Но как понять, какой жирности он лучше, чем отличается домашний от магазинного и как отличить хороший творог от плохого? Разбираемся вместе с нутрициологом Людмилой Матишинец.

Как понять, какой жирности творог

Как рассказала в комментарии УНИАН нутрициолог Людмила Матишинец, количество жира в твороге влияет на калорийность продукта, его текстуру и вкус. "Чем выше содержание жира, тем более кремовая и нежная текстура творога, - объясняет эксперт. - Важно понимать, что творог остается белковым продуктом независимо от того, какой в его составе процент жирности, потому что основа - это молочный белок (казеин). В среднем творог содержит 14-18 граммов белка на 100 граммов продукта".

По словам специалиста, иногда можно услышать мнение, что творог жирностью до 5% - это почти исключительно белковый продукт, а 9% - уже жирный. На самом деле - это не совсем правильно. Если говорить о том, какой творог лучше - 5 или 9%, то и тот, и другой являются белковыми продуктами, просто 9%-й творог содержит больше калорий за счет большего количества жира.

Что касается домашнего творога, то его жирность может быть очень разной, потому что она зависит от молока, из которого изготавливают продукт. Если творог изготавливают из цельного молока, то жирность может быть 8-18%, или даже больше. Как определить жирность домашнего творога? Без лабораторного анализа это сделать невозможно. Чем желтее домашний творог - тем он может быть жирнее. Если продукт очень желтый, его жирность может достигать и более 20%.

Какой творог полезнее - жирный или обезжиренный

По словам нутрициолога, на вопрос "Какой творог самый полезный по жирности?" однозначного ответа нет, потому что все варианты с жирностью могут быть частью здорового рациона. Все зависит от целей конкретного человека.

Например, творог жирностью от 0% до 5% чаще выбирают люди, которые контролируют калорийность рациона или хотят снизить вес. Продукт жирностью 5% часто считают оптимальным вариантом между питательностью, вкусом и калорийностью. В то же время творог жирностью 9% более насыщен по текстуре и вкусу.

Также эксперт отмечает:

Есть еще один момент: в обезжиренный продукт могут добавлять больше крахмала или сахара, эмульгаторов (чтобы продукт имел более плотную консистенцию). По причине того, что в таком твороге нет жира, с ним не стоит употреблять жирорастворимые витамины - А, D, E, K, для их усвоения организму нужен жир.

Важно помнить, что польза кисломолочного сыра заключается не только в том, что он является источником белка. Это также источник кальция, фосфора, витаминов группы В. Кроме того, в продукте есть аминокислоты, которые важны для восстановления тканей мышц.

Как отличить хороший творог от плохого

Как объясняет эксперт, у домашнего творога есть одно преимущество: он имеет простой состав - молоко и закваска. "Но мы не можем точно знать, было ли молоко пастеризованным, в каких условиях изготавливался этот продукт, как соблюдались санитарные правила, как долго он хранился без холодильника и где его вообще хранили", - говорит нутрициолог.

То есть, этот продукт может содержать и сальмонеллу, и листерию - патогенные бактерии, которые могут нанести организму человека значительный вред:

Я бы очень тщательно выбирала, у кого покупать домашний кисломолочный творог. Этот продукт часто продается с рук, и его не проверяют. Важно покупать кисломолочный творог в местах, где качество продуктов контролируют. Если домашний творог прошел проверку, то его можно покупать.

Магазинный творог в свою очередь должен соответствовать определенным стандартам качества - этот продукт обязательно проверяют, поэтому он считается безопасным. Однако его состав уже может быть другим:

молоко;

закваска молочнокислых бактерий;

хлорид кальция, который добавляют в простоквашу - технологическая добавка для лучшего свертывания молочного белка, более плотного сгустка и более однородной текстуры.

Хлорид кальция добавляют в молоко, которое прошло пастеризацию, потому что после этого в нем может изменяться естественный баланс кальция. При изготовлении кисломолочного сыра хлорид кальция используется в очень небольших количествах и его наличие в составе не свидетельствует о том, что продукт некачественный. То есть, если человек видит в составе молоко, закваску и хлорид кальция - то это нормальный вариант.

Что должно насторожить в составе творога:

заменители молочного жира - растительные жиры;

крахмал;

большое количество стабилизаторов или загустителей.

Если это есть в составе - тогда это уже не творог, а творожный продукт, например, творожный десерт, но не классический кисломолочный творог.

Некачественный кисломолочный творог может иметь подозрительные вкрапления разного цвета или плесень. Если он упакован, и в упаковке много жидкости и воздуха - это также может говорить о плохом качестве продукта. Также у качественного продукта должен быть легкий кисломолочный запах без горчинки.

Чтобы проверить, действительно ли в кисломолочном сыре нет крахмала, можно сделать дома простой тест - нанести на продукт каплю йода. Если кисломолочный сыр содержит примеси, то произойдет реакция, и он может приобрести синий или фиолетовый цвет. Если же йод просто окрасит сыр в коричневатый цвет, то там крахмала нет.

справка Людмила Матишинец Нутрициолог, специалист по питанию Сертифицированный нутрициолог с опытом более 5 лет. Окончила различные международные и всеукраинские курсы. Член Американской Ассоциации питания (ASN). Прошла учебные курсы от Stanford, National Nutrition Certification Program Utah State University и от ASN (Американская ассоциация питания). International Fitness School, My Nutrition School, Nutrient Planner, NoDiet и другие, участница международных семинаров.

