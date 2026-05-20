Мед считается более полезным, чем сахар, благодаря дополнительным веществам, хотя и его важно употреблять в умеренных количествах.

Вопрос о том, что полезнее – мед или сахар, часто возникает в контексте питания и контроля сахара в крови. Оба продукта относятся к источникам быстрых углеводов, однако их воздействие на организм может отличаться и зависит от количества и качества употребления.

Чтобы разобраться в этом, важно сравнить их основные показатели – влияние на уровень глюкозы в крови и общую пищевую ценность.

Мед или сахар – что лучше для здоровья сердца

По словам экспертов из Verywell Health, хотя и мед, и обычный сахар дают организму энергию, а пище – сладость, мед считается более "содержательным" продуктом. В его составе, помимо простых сахаров, присутствуют следы витаминов, минералов и антиоксидантов, которых в рафинированном сахаре практически нет.

Что касается сердечно-сосудистой системы, исследования института MDPI показывают, что мед может способствовать снижению уровня общего холестерина, "плохого" холестерина (ЛПНП) и триглицеридов – эти показатели напрямую связаны с риском сердечных заболеваний.

Также люди часто спрашивают, правда ли, что мед повышает сахар в крови или нет – и действительно, гликемический индекс у меда в среднем ниже, чем у белого сахара, хотя разница по данному показателю незначительна.

Пищевая ценность меда, по данным из онлайн-библиотеки Wiley, также немного выше за счет наличия небольших количеств витаминов группы B, витамина C и минералов, таких как магний, цинк и фосфор. Дополнительным плюсом являются антиоксиданты, особенно в темных сортах меда, которые могут поддерживать здоровье сосудов и замедлять процессы старения.

Что лучше – мед или сахар

Если в том, что вреднее – мед или сахар, все более-менее понятно, стоит также упомянуть отдельные плюсы этих продуктов.

Так, например, мед может использоваться как вспомогательное средство при заживлении ран благодаря антибактериальным свойствам, а также иногда помогает уменьшать симптомы простуды, например – кашель.

Некоторые ученые рассматривают его влияние на снижение массы тела при замене сахара, и согласно одному из исследований от MDPI, наиболее эффективен в этом отношении сырой (необработанный) мед.

Впрочем, важно учитывать, что польза меда не делает его "безопасным в любых количествах" – это также высококалорийный продукт, и его избыток может приводить к тем же проблемам, что и избыток сахара.

В итоге, в том, что лучше – сахар или мед, последний можно считать более богатым по составу продуктом, однако в контексте влияния на здоровье ключевым остается не столько выбор между ними, сколько умеренность и общий баланс питания.

