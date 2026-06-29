Обычная специя снизила 'плохой' холестерин за 8 недель, - исследование

Черный тмин может защитить от заболеваний, связанных с ожирением.

Семена черного тмина (Nigella sativa) добавляют в качестве специи в различные блюда, в том числе в индийскую кухню. Это растение также веками использовалось в народной медицине благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Об этом пишет rynekzdrowia.

Недавние исследования, проведенные учеными из Осакского столичного университета в Японии, показывают, что экстракт семян черного тмина может быть полезен в борьбе с заболеваниями, связанными с ожирением. Команда под руководством профессора Акико Кодзима-Юаса пришла к этому выводу на основе экспериментов на клеточных культурах и клинических испытаний на пациентах.

Анализ подтвердил, что семена черного тмина богаты соединениями с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, такими как флавоноиды и фенолы.

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Важно, что в лабораторных исследованиях на жировых стволовых клетках экстракт семян черного тмина значительно уменьшил накопление жира в клетках, оставаясь при этом нетоксичным.

Более того, он снизил активность генов, регулирующих образование жировой ткани, что означает, что он может подавлять ее развитие.

В клиническом исследовании одна группа добровольцев ежедневно в течение восьми недель принимала по столовой ложке (5 граммов) порошка семян черного тмина, в то время как другая группа в этот период не получала никаких добавок.

Интересно, что было установлено, что у тех, кто принимал экстракт, наблюдалось значительное снижение уровня триглицеридов в крови, "плохого" холестерина (ЛПНП) и общего холестерина, при одновременном повышении уровня "хорошего" холестерина (ЛПВП). В контрольной группе подобных изменений не наблюдалось.

Авторы отметили, что улучшение липидного профиля связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

По их мнению, это исследование подтверждает, что семена черного тмина могут использоваться в качестве функционального продукта питания для предотвращения развития жировой ткани и снижения уровня липидов в крови.

Профессор Кодзима-Юаса подчеркнул, что это потенциально может привести к применению в профилактике заболеваний, связанных с ожирением.

"Мы надеемся провести долгосрочные крупномасштабные клинические исследования, чтобы изучить влияние черного тмина на метаболизм. Нас особенно интересует его влияние на резистентность к инсулину при диабете и на маркеры воспаления", - заключил он.

Что полезно для здоровья

Овсянка может стать не просто привычным завтраком, а полезной ежедневной привычкой, которая помогает поддерживать энергию, работу пищеварительной системы и здоровье сердца. Лиза Малкахи провела собственный эксперимент и в течение двух недель ежедневно ела овес, после чего рассказала об изменениях, которые заметила.

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