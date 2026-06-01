Врачи рассказали, какая бобовая культура считается наиболее полезной для здорового питания.

Многие бобовые, будь то горох, нут, фасоль или чечевица, считаются почти одинаковыми продуктами с точки зрения пищевой ценности. Однако между ними есть очевидные различия – как во вкусе и текстуре, так и в составе. О том, что это за различия, и что лучше - фасоль или чечевица, пишут эксперты из Prevention.

Фасоль и чечевица – польза и вред культур

Фасоль крупнее, готовится дольше и бывает самых разных видов – черная, красная, белая, пинто и другие. Чечевица меньше по размеру, быстрее варится и чаще встречается в красном, зеленом или коричневом варианте. При этом оба продукта считаются ценным источником белка, клетчатки и сложных углеводов.

Фасоль - польза и особенности

По данным US Dry Bean Council, в 100 граммах вареной фасоли содержится около 117–119 калорий, до 7 граммов белка и примерно 7 граммов клетчатки.

Что касается того, чем полезна фасоль для организма человека, то ее главное преимущество, по словам специалистов, – питательность и разнообразие. Она богата белком, железом, фолиевой кислотой и антиоксидантами. А клетчатка в ней помогает дольше сохранять чувство сытости и поддерживает нормальное пищеварение.

К тому же исследования о том, чем полезна фасоль, из журнала Nutrition также показывают, что ее регулярное употребление может улучшать качество питания, поддерживать здоровье сердца и помогать контролировать уровень сахара в крови.

Чечевица - польза и особенности

Чечевица немного выигрывает по содержанию белка и клетчатки: в такой же порции – около 9 граммов белка и 8 граммов клетчатки при 114 калориях.

Хотя она обладает похожими свойствами, среди того, чем полезна чечевица, ученые выделили немного большее содержание железа и фолиевой кислоты, которая важна для обмена веществ и обновления клеток.

Кроме того, по данным журнала Nutrients, чечевица имеет низкий гликемический индекс, а значит, она не вызывает резких скачков сахара в крови и обеспечивает более стабильный уровень энергии.

Что полезнее - фасоль или чечевица в равных количествах

Если говорить о том, какие бобовые самые полезные, как чечевица так и фасоль могут претендовать на такое звание. Первая отличается более легким усвоением и быстротой приготовления, поэтому ее рекомендуют людям с чувствительным желудком и тем, кто хочет снизить пищеварительную нагрузку.

В то же время фасоль содержит больше некоторых минералов, таких как магний и калий, что делает ее эффективной для поддержания энергии и сердечной функции.

Иначе говоря, нельзя утверждать, что один из этих продуктов однозначно превосходит другой во всех случаях, но с точки зрения того, чем полезна чечевица для организма, она больше подойдет людям, для которых важно легкое переваривание. А вот тем, кто нуждается в более насыщенной и питательной пище, скорее рекомендована фасоль.

Чечевица или фасоль - противопоказания

При этом из-за особых углеводов, которые перерабатываются кишечными бактериями, оба продукта могут вызывать вздутие и газообразование. Чтобы уменьшить дискомфорт, диетологи советуют замачивать фасоль перед приготовлением, хорошо проваривать бобовые и постепенно увеличивать их количество в рационе.

Также они содержат пурины (могут повышать уровень мочевой кислоты), фитаты (ухудшают усвоение некоторых минералов), так что их употребление стоит ограничить людям с подагрой, заболеваниями почек или дефицитом микроэлементов.

В целом же, диетологи сходятся во мнении: фасоль и чечевица, как самые полезные бобовые, очень похожи по пользе, поэтому выбирать стоит не "лучший" продукт, а тот, который вам проще и приятнее добавлять в ежедневное меню.

