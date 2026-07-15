Рыжие волосы могут иметь неожиданную пользу для здоровья: что обнаружили ученые

Проведение этого исследования стало возможным благодаря недавнему открытию молекулы ML349.

Ген, ответственный за оранжево-рыжие волосы, наблюдаемые у определенной группы людей, может также давать определенные преимущества для здоровья, защищая клетки, вырабатывающие этот пигмент. Об этом свидетельствует новое исследование, сообщает The Independent.

Отмечается, что цистеин - это молекула, являющаяся строительным блоком белков, необходимая для синтеза белков в организме, однако его уровень в клетках должен оставаться низким, ниже порога токсичности. В то время как чрезмерное накопление цистина в клетках признано причиной одного из видов клеточной гибели.

В свою очередь, оранжево-красный пигмент, содержащийся в рыжих волосах человека и в оперении некоторых птиц - так называемый феомеланин - образуется с помощью цистеина.

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"Долгое время этот пигмент оставался эволюционной загадкой, а предыдущие исследования связывали его с повышенным риском развития рака кожи даже без воздействия ультрафиолетового излучения. До сих пор оставалось непонятным, почему признаки, способствующие выработке феомеланина, такие как рыжие волосы, сохранились с течением времени", - подчеркивает The Independent.

Теперь ученые обнаружили, что выработка этого пигмента может на самом деле защищать здоровье, выводя избыток цистеина из клеток и предотвращая нанесение этими молекулами какого-либо вреда.

"Эти результаты являются первым экспериментальным подтверждением физиологической роли феомеланина", - отмечают они в исследовании, опубликованном в журнале PNAS Nexus.

Известно, что проведение этого исследования стало возможным благодаря недавнему открытию молекулы ML349, способной блокировать синтез феомеланина в организме. В ходе исследования ученые обследовали 65 взрослых зебраных амадин, оранжевые клювы которых содержат феомеланин. В частности, 65 птиц разделили на исследовательскую и контрольную группы.

"В экспериментальной группе самцам полосатых амадин давали цистеин в рационе вместе с препаратом ML349, который блокирует синтез феомеланина. У самцов, получавших как цистеин, так и ML349, были обнаружены более серьезные повреждения клеток, чем у самцов, получавших только цистеин", - отмечается в публикации.

Таким образом, ученые выяснили, что выработка феомеланина, судя по всему, помогает клеткам поддерживать равновесие уровня цистеина. В то же время самки, которым давали только цистеин, как правило, демонстрировали более выраженные повреждения на клеточном уровне, чем птицы из контрольной группы.

Поэтому полученные данные доказывают, что выработка феомеланина в организме помогает поддерживать равновесие цистеина за счет преобразования его избытка в инертный пигмент, не повреждающий клетки.

"Эти результаты показывают, что синтез феомеланина предотвращает повреждение клеток путем выведения избытка цистеина в инертные кератиновые структуры, такие как перья", - добавляют ученые.

Исследователи полагают, что эта защитная роль может быть причиной того, что генетические признаки, способствующие образованию феомеланина, сохраняются в популяциях, несмотря на связанные с ними риски развития меланомы.

"Эти результаты доказывают роль феомеланина в гомеостазе цистеина, что позволяет лучше понять риск развития меланомы из-за влияния экологических факторов на доступность цистеина", - подытожили ученые.

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