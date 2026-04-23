2 ежедневных привычки могут замедлить старение: вывод ученых

Две основные ежедневные привычки – правильное питание и физическая активность – могут существенно влиять на темпы старения организма. Об этом пишет магистр наук, сертифицированный диетолог Джейн Леверич в статье для издания EatingWell.

Однако, по ее словам, в мире добавок, косметических средств и громких обещаний из соцсетей эти важные вещи часто остаются без внимания. В то же время они могут играть гораздо большую роль, чем кажется. И не только в том, как вы чувствуете себя каждый день, но и в том, как стареете со временем.

"Обычно старение ассоциируется с видимыми изменениями – морщинами или сединой. Однако этот процесс гораздо глубже. Биологическое старение – это изменения, происходящие на клеточном уровне и постепенно влияющие на функционирование организма. На него влияют различные факторы: генетика, окружающая среда и повседневный образ жизни. И если часть этих факторов мы не можем контролировать, то питание и физическая активность полностью зависят от нас", – пишет автор.

И питание, и движение давно исследуются с точки зрения их влияния на здоровое старение. Леверич отметила, что регулярная физическая активность помогает противодействовать ключевым признакам старения – хроническому воспалению и клеточному истощению. В то же время рацион, богатый питательными веществами, дает лучшие долгосрочные результаты для здоровья и процесса старения.

Ученые продолжают изучать, как именно эти привычки взаимодействуют друг с другом. Автор сообщила, что недавнее исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, как раз ставило целью оценить, как качество питания и уровень физической активности связаны с биологическим старением.

Как проводилось исследование

Чтобы выяснить, связаны ли пищевые привычки и физическая активность с более здоровым старением, исследователи использовали данные масштабного долгосрочного проекта Young Finns Study, в рамках которого наблюдают за участниками с детства до взрослого возраста, в частности оценивая сердечно-сосудистые риски. Из более чем 4000 участников в этом анализе учли 1039 человек, за которыми наблюдали в течение семи лет.

Сначала ученые определили биологический возраст участников с помощью так называемых эпигенетических "часов" – современного биомаркера старения, основанного на изменениях в ДНК. Для этого использовали образцы крови, взятые в 2011 и 2018 годах.

Затем оценили качество питания, используя пять различных индексов – систем оценки, которые показывают, насколько рацион соответствует определенным рекомендациям. Данные брали из анкет питания за 2001, 2007, 2011 и 2018 годы. Среди индексов были индекс средиземноморской диеты (с учетом потребления фруктов, овощей, орехов, зерновых, бобовых и жиров);

Findiet Index (соответствие финским рекомендациям по питанию); Alternative Healthy Eating Index (согласованный с рекомендациями США); Dietscore (общие принципы здорового питания); Baltic Sea Diet Index (северная модель питания).

Уровень физической активности определяли по самооценкам участников, учитывая частоту и интенсивность занятий, продолжительность тренировок и участие в спортивной деятельности.

После сбора всех данных исследователи проанализировали, как питание и физическая активность – по отдельности и вместе – связаны с биологическим старением.

Что показали результаты

Как говорится в статье, не стало неожиданностью, что более качественное питание связано с более здоровым старением. Участники с лучшими показателями рациона имели более медленный темп эпигенетического старения, то есть биологически были моложе своего фактического возраста.

Особенно интересным, по словам автора, оказался результат, касающийся сочетания питания и физической активности. У людей с низким уровнем подвижности более качественный рацион четко ассоциировался с более медленным старением. В то же время те, кто был более физически активен, демонстрировали лучшие показатели независимо от качества питания.

"Это свидетельствует о том, что важны обе привычки: качественное питание может частично компенсировать малоподвижный образ жизни, а физическая активность – смягчить последствия неидеального рациона", – отметила Леверич.

Исследователи также отметили, что все пять моделей питания имеют общие черты: больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, меньше красного мяса и насыщенных жиров. По мнению автора, это означает, что важнее общий подход к питанию, а не строгое соблюдение конкретной диеты.

В то же время связь между образом жизни и старением была умеренной, что подтверждает: старение зависит от многих факторов, а не только от еды и движения.

Как применить это в жизни

Как отмечается, для тех, кто стремится сохранить здоровье с возрастом, исследование дает обнадеживающий вывод: не нужно кардинально менять жизнь или придерживаться одной "идеальной" диеты.

Выяснилось, что качественное питание особенно важно для людей с низкой физической активностью, ведь оно может частично компенсировать сидячий образ жизни. В то же время регулярное движение оказывает мощное влияние независимо от рациона.

Однако это не означает, что можно пренебрегать одним в пользу другого. Лучший подход – сочетать обе привычки постепенно и системно", – подчеркивает автор.

Она дала простые советы, как это воплотить в жизнь:

делайте рацион разнообразным и сбалансированным (добавляйте больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов);

регулярно двигайтесь – не менее 150 минут в неделю (ходьба, велосипед, танцы);

не забывайте о других факторах – сон и контроль стресса также важны.

В конце концов, здоровое старение – это не об идеальности, а о стабильных полезных привычках, добавила диетолог.

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению кардиологов, одна распространенная утренняя привычка ускоряет старение сердца. Речь идет о т. н. реактивности – немедленном чтении новостей и почты, как только вы проснулись. По словам врача Крейга Басмана, такое начало дня запускает симпатическую нервную систему, и это повышает уровень кортизола и катехоламинов, что приводит к увеличению артериального давления и частоты сердечных сокращений. Со временем хронический стресс, вызванный кортизолом и катехоламинами, способствует гипертонии и воспалению сосудов, что увеличивает риск неврологических и сердечно-сосудистых событий.

Вас также могут заинтересовать новости: