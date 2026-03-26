Как приготовить яйца, чтобы они были максимально полезны для сердца: назван идеальный способ

Важно, чтобы и желток, и белок имели нужную консистенцию.

Яйца – один из самых питательных продуктов. Они содержат высококачественный белок, витамины и минералы. К тому же они сытные, универсальны и просты в приготовлении. Одно яйцо содержит комплекс питательных веществ, важных для мышц, нервной системы, зрения и иммунитета, пишет WP abcZdrowie.

Отмечается, что яичный белок считается важнейшим источником белка, но и желток содержит его значительное количество. Кроме того, в желтке есть большинство жирорастворимых витаминов – A, D и E, некоторые витамины группы В, фосфолипиды и другие биологически активные соединения, поддерживающие важные метаболические процессы.

"Вопрос о том, какие яйца самые полезные, зависит не только от их происхождения или размера. Способ приготовления имеет решающее значение. Слишком длительное жарка или варка может снизить пищевую ценность желтка, который более чувствителен к высоким температурам, чем белок", – говорится в материале.

Лучше всего подходят яйца, приготовленные так, чтобы белок застыл, а желток оставался полужидким, пишет издание. Автор объясняет, что такой метод приготовления обеспечит "наилучший компромисс между безопасностью и сохранением питательных веществ".

"Сырые яичные белки не идеальны, поскольку они содержат авидин – белок, который может связывать биотин и ограничивать его усвоение. Авидин деактивируется только под действием тепла. С другой стороны, желток не любит чрезмерного нагрева. На практике это означает, что самые полезные яйца – это те, в которых белок сварился, но середина остается мягкой", – отмечается в статье.

Холестерин в яйцах

Холестерин в яйцах – противоречивая тема. Он действительно содержится в желтке, но, подчеркивает автор, "для большинства здоровых людей это не означает автоматического повышения уровня холестерина в крови".

Чтобы предотвратить появление вредного холестерина, важно соблюдать режим питания в целом, а не бояться одного продукта. Издание пишет, что если говорить о яйцах, то проблема в том, что мы к ним добавляем: бекон, жирные сыры, большое количество сливочного масла или майонеза. Именно эти продукты делают завтрак из яиц вредным для сердечно-сосудистой системы.

"Итак, сами яйца не обязательно должны быть виновниками в питании. Наоборот, они могут быть ценным элементом сбалансированного рациона. Они хорошо сочетаются с овощами, цельнозерновым хлебом, луком-шнитет, помидорами или авокадо. В этом варианте они обеспечивают не только белок и жиры, но и клетчатку и антиоксиданты из добавок", – говорится в публикации.

Как идеально приготовить яйцо

Самый простой способ – поместить их в холодную воду, довести до кипения и варить 3-4 минуты (в зависимости от размера). После этого сразу окунуть в холодную воду. Благодаря этому способу приготовления белки будут упругими, а желтки кремовыми.

Сколько яиц можно съесть

Самая распространенная рекомендация – 1-2 яйца в день. Но, в конечном счете, важными факторами являются возраст, физическая активность, здоровье и общий рацион, отмечает автор.

