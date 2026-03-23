Чего лучше не есть на завтрак: кардиологи назвали популярную еду, которая может закупорить сосуды

Врачи предостерегают от употребления "удобных" продуктов, не требующих приготовления.

Важно, чтобы еда, которую мы употребляем на завтрак, была сытной и в то же время полезной для сердца, и на это есть несколько причин, пишет Parade.

По словам сертифицированного интервенционного кардиолога Ченга-Хана Чена, во-первых, это готовит организм к сжиганию калорий. Во-вторых, завтрак должен обеспечивать питательными веществами и энергией для активного дня. В-третьих, он должен помогать избежать чрезмерного голода, уменьшая вероятность переедания.

Исследование 2019 года, опубликованное в Journal of Cardiovascular Development & Disease, приводило данные о том, что завтрак должен способствовать здоровью сердца. В связи с этим кардиологи предостерегают от употребления на завтрак "удобных" продуктов, не требующих приготовления.

Видео дня

"Ультраобработанные продукты изготовлены таким образом, чтобы содержать комбинации сахара, соли и жира, которых нет в природе, что максимизирует вкусовые качества, подавляет естественное чувство сытости и приводит к чрезмерному потреблению", – говорит кардиолог, доктор медицинских наук Мэри Грин.

Трое кардиологов и диетолог-кардиолог сходятся во мнении, что один популярный продукт для завтрака может закупоривать ваши артерии. Речь идет о сладких хлопьях, к которым многие привыкли с детства.

"Считалось, что немного сладкого поверх обработанных зерен поможет нам получить больше порций из оригинальной пищевой пирамиды Министерства сельского хозяйства США. Однако, оказывается, эти сладкие завтраки содержат очень много простых углеводов и сахарных добавок, которые повышают уровень сахара в крови и способствуют инсулинорезистентности. Это, в свою очередь, является одной из ведущих причин атеросклероза – закупорки артерий", – пояснил доктор медицинских наук Моханакришнан Сатьямурти.

Кардиологи говорят, что инсулинорезистентность и сахар связаны не только с риском диабета, но и с риском для сердца.

"[Скачки уровня сахара в крови] не только непосредственно усугубляют хроническое воспаление в организме, но и со временем могут привести к нарушению толерантности к глюкозе и даже к диабету. Сам диабет может еще больше повредить кровеносные сосуды, что впоследствии может привести к закупорке артерий сердца", – говорит Чен.

Впрочем, это не означает, что вы никогда и никому не сможете есть сладкие хлопья.

"Эпизодическое употребление такой пищи не приведет к мгновенной закупорке артерии, но регулярное употребление завтраков с высоким содержанием сахара и низким содержанием клетчатки смещает вашу биологию в сторону более жестких, более склонных к образованию бляшек кровеносных сосудов", – пояснила диетолог-кардиолог Мишель Рутенштейн.

Сколько добавленного сахара можно употреблять

Согласно рекомендациям Американской ассоциации сердца, женщины должны ограничить потребление добавленного сахара до 100 калорий (6 чайных ложек или 25 граммов) в день, мужчины – до 150 калорий (9 чайных ложек или 36 граммов) в день.

Что происходит с артериями, когда вы едите сладкие хлопья

Диабет и закупорка артерий могут развиваться без симптомов. Однако это не означает, что в организме ничего не происходит или что постоянное употребление сладких хлопьев не играет никакой роли.

"При употреблении сладких хлопьев первое, что происходит, – это внезапный всплеск уровня сахара в крови, особенно если они содержат много фруктозы. Печень немедленно перерабатывает фруктозу и превращает ее в жир в виде плотных частиц ЛПНП, триглицеридов и частиц ЛПОНП, которые транспортируют липиды через кровоток", – пояснила Грин.

По ее словам, повышенный уровень сахара в крови также может вызвать:

дисфункцию эндотелия (внутренней оболочки кровеносных сосудов);

окислительный стресс;

воспаление кровеносных сосудов.

Такая среда, говорит кардиолог, повышает риск закупорки артерий и образования тромбов. Кроме того, подчеркнула она, сладкие хлопья увеличивают вероятность высокого кровяного давления и ожирения, что не улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы. Более того, исследование, опубликованное в издании JAMA Internal Medicine, показало, что диеты с высоким содержанием сахара могут привести к смерти от сердечных заболеваний, даже если человек не имеет избыточного веса или ожирения.

3 полезных для сердца завтрака

Существует много вариантов здоровых завтраков, которые требуют минимальной подготовки. Рутенштейн привела несколько идей.

Овсянка с ягодами, грецкими орехами и корицей. Растворимая клетчатка снижает уровень ЛПНП, а также способствует более медленному повышению уровня сахара в крови. Ягоды обладают противовоспалительными свойствами. Грецкие орехи содержат полезные для сердца жиры. Это блюдо поможет обеспечить сытость, поддерживать стабильный уровень энергии и здоровье сосудов.

Парфе из греческого йогурта с семенами чиа, ягодами и орехами. Этот полезный для сердца завтрак сочетает в себе белок, клетчатку и полезные жиры. Он поможет начать день со стабилизированного уровня сахара в крови, одновременно поддерживая долгосрочный уровень холестерина и триглицеридов.

Овощной омлет с цельнозерновыми тостами и авокадо. Белок , клетчатка и ненасыщенные жиры помогут оставаться сытыми и поддерживать здоровье кровеносных сосудов после еды.

Конечно, все эти блюда готовятся немного дольше, чем насыпать хлопья в миску, но они не нанесут вреда вашему сердцу, а наоборот – будут очень полезными.

"Когда мы отдаем приоритет "легкому", а это в основном обработанные пищевые продукты, то теряем радость от богатой питательными веществами пищи, которая не только имеет прекрасный вкус, но и гораздо полезнее для здоровья и самочувствия", – подытожил Сатьямурти.

