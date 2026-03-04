Как черный чай влияет на давление: диетологи дали четкий ответ

Несладкий черный чай хорошо известен своей пользой для здоровья.

Значительное количество людей живет с высоким кровяным давлением, также известным как гипертония. А между тем употребление определенных продуктов может помочь его снизить. Одним из таких является черный чай. Об этом пишет EatingWell.

Как рассказала зарегистрированная диетолог-нутрициолог Кендра Хайре, несладкий черный чай хорошо известен своей пользой для здоровья. По данным Американской ассоциации сердца, он имеет ряд преимуществ для здоровья: улучшает функции мозга, защищает от диабета второго типа и сердечных заболеваний.

Исследование, которое в 2025 году вышло в издании Articles in Press, выяснило, что употребление всего 2 чашек черного чая в день может снизить риск ишемической болезни сердца на 14%. А для этого нужно поддерживать здоровое артериальное давление.

Видео дня

Эксперты по питанию рассказали изданию, что черный чай может повлиять на кровяное давление тремя способами.

1. Улучшает здоровье кровеносных сосудов

По словам зарегистрированного диетолога Джессики Брентли-Лопес, исследование, которое вышло в 2023 году в издании Springer Nature, свидетельствует, что частое употребление черного чая может снизить систолическое артериальное давление, то есть верхний показатель, который мы получаем при измерении артериального давления. Эксперт говорит, что поддержание его в желаемом диапазоне является ключевым для снижения общего риска сердечных заболеваний и инсульта.

Она объяснила, что полифенолы, содержащиеся в черном чае, могут улучшить функционирование эндотелиальных клеток, выстилающих кровеносные сосуды.

Существует еще один способ, с помощью которого черный чай поддерживает здоровье кровеносных сосудов. В статье говорится: было показано, что полифенолы черного чая снижают уровень как общего, так и вредного холестерина ЛПНП. Это может защитить от развития атеросклероза, при котором накопление холестерина утолщает стенки артерий.

2. Борется с воспалением

Воспаление играет определенную роль в развитии гипертонии. Исследования показали, что черный чай может снизить уровень маркера воспаления в крови, который называется С-реактивным белком. По мнению экспертов, полифенолы в черном чае - катехины - могут быть одной из движущих сил, способной защищать от воспаления.

3. Может защитить от гипертонии

Употребление чая связано со снижением риска развития высокого кровяного давления на 10% (снижение зависит от вида чая). Учитывая, что кофеин временно повышает кровяное давление, это может показаться нелогичным. Однако, как говорится в статье, коктейль полифенолов черного чая поддерживает здоровое кровяное давление в долгосрочной перспективе, несмотря на содержание кофеина.

Кроме того, черный чай подавляет выработку ренина – фермента, который играет ключевую роль в повышении кровяного давления.

Безопасно ли пить черный чай каждый день

По мнению экспертов, ежедневное употребление черного чая безопасно и даже может быть полезно для общего здоровья. Однако этот напиток содержит кофеин. Поэтому, если он вызывает у вас нервозность или мешает спать ночью, его стоит избегать. Еще одно противопоказание черного чая - содержание танинов, которые могут ухудшить усвоение железа.

Имеет значение и то, как вы пьете чай. Если вы добавляете в него сливки, сахар, это может нивелировать многие полезные свойства напитка. В идеале, говорится в статье, лучший способ наслаждаться чаем - без сахара.

Другие полезные для кровяного давления напитки

Черный чай - не единственный напиток, который снижает кровяное давление.

Кофе тоже может помочь защитить организм от высокого кровяного давления в долгосрочной перспективе. Это происходит благодаря таким соединениям, как хлорогеновая и феруловая кислоты. Однако, если у вас уже очень высокое кровяное давление, Американская ассоциация сердца рекомендует ограничиться 1 чашкой кофе в день, поскольку новые исследования показывают, что употребление большего количества может увеличить риск сердечного приступа.

тоже может помочь защитить организм от высокого кровяного давления в долгосрочной перспективе. Это происходит благодаря таким соединениям, как хлорогеновая и феруловая кислоты. Однако, если у вас уже очень высокое кровяное давление, Американская ассоциация сердца рекомендует ограничиться 1 чашкой кофе в день, поскольку новые исследования показывают, что употребление большего количества может увеличить риск сердечного приступа. Зеленый чай подойдет тем, кто чувствителен к высокому уровню кофеина. По словам Брентли-Лопес, многочисленные исследования показали, что зеленый чай оказывает большее влияние на снижение кровяного давления с течением времени.

тем, кто чувствителен к высокому уровню кофеина. По словам Брентли-Лопес, многочисленные исследования показали, что зеленый чай оказывает большее влияние на снижение кровяного давления с течением времени. Свекольный сок благодаря естественному содержанию нитратов может помочь улучшить уровень кровяного давления, особенно у пожилых людей. Одно исследование показало, что когда пожилые люди употребляли этот сок два раза в день в течение двух недель, их кровяное давление снижалось, а уровень нитритов в крови повышался.

благодаря естественному содержанию нитратов может помочь улучшить уровень кровяного давления, особенно у пожилых людей. Одно исследование показало, что когда пожилые люди употребляли этот сок два раза в день в течение двух недель, их кровяное давление снижалось, а уровень нитритов в крови повышался. Чай из гибискуса обладает многими полезными свойствами для здоровья вашего сердца, в частности снижает кровяное давление. Он также может помочь снизить уровень вредного холестерина ЛПНП, что тоже важно для здоровья сердца, говорится в материале.

Ранее УНИАН писал о 11 продуктах, которые борются с гипертонией лучше свеклы. Отмечалось, что для здоровья сердечно-сосудистой системы, в частности и для контроля артериального давления, подойдут такие продукты, как листовая зелень, ягоды, бобовые, авокадо, лосось, грецкие орехи и т.д.

Вас также могут заинтересовать новости: