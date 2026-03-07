Врач объяснил, как сало влияет на фигуру и организм в целом.

Люди, которые пытаются похудеть, иногда ошибочно считают, что для снижения веса необходимо питаться только низкокалорийными продуктами и в очень малых количествах. Однако это не совсем так - в рацион можно и нужно включать любимые продукты, если знать, как правильно это делать.

Кандидат медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общественного здоровья и нутрициологии Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Олег Швец в комментарии УНИАН объяснил, можно ли есть сало, когда худеешь, и как употреблять его так, чтобы не набирать вес.

Можно ли набрать вес от сала - что будет, если есть его каждый день

По словам профессора, существуют законы термодинамики, по которым определяется энергетический баланс организма: если мы потребляем больше калорий, чем тратим, то баланс становится положительным и избыток энергии имеет тенденцию к депонированию (хранению) в виде запасов, в том числе жира. И не так принципиально, за счет чего будет формироваться избыток энергии - сала или сливочного масла, подсолнечного масла, йогурта, кефира или каши. Во всех этих продуктах есть калории, и их нужно потратить для того, чтобы не было проблем с фигурой.

Специалист говорит, что сало не хуже других жиров, а в чем-то и лучше. Поэтому сало можно есть, но в меру. Международные организации, в частности Всемирная организация здравоохранения, рекомендуют, чтобы доля насыщенных жиров составляла менее 10% от общей калорийности суточного меню. Эксперт ответил, можно ли есть сало каждый день:

"Если вам нужно в сутки 2000 килокалорий, то 10% – это 200. В грамме жира 9 килокалорий. Итак, в сутки можно есть около 20 граммов насыщенных жиров, включая сало. Но к насыщенным жирам также относятся, в частности, масло и яйца".

В некоторых источниках в интернете можно встретить информацию о том, что сало богато арахидоновой кислотой, которая участвует в обменных процессах. Она помогает организму быстрее восстанавливаться и поддерживает гормональный баланс. Также после сала наступает насыщение, поэтому риск срыва снижается. Впрочем, Швец с таким мнением не согласен - по его словам, арахидоновая кислота частично полезна, потому что из нее образуются различные факторы, регулирующие воспаление. Если арахидоновой кислоты будет слишком много, то это может приводить к не очень контролируемому воспалению. Это наблюдается при избыточной массе тела и ожирении. Поэтому арахидоновая кислота – это не очень хорошее объяснение тому, что сало может оказывать не только негативное, но и положительное влияние на организм.

Чем полезно сало для женщин - как оно влияет на организм

Дополнительно специалист объяснил, чем полезно сало для женщин и мужчин:

"Если говорить о пользе сала, то больше речь идет о мононенасыщенных жирных кислотах. Они действительно положительно влияют и на иммунные процессы, и на обмен веществ".

Швец говорит, что сало имеет преимущества перед сливочным маслом и некоторыми растительными маслами, если говорить о приготовлении, например, жарке. Сало более устойчиво при высоких температурах и при жарке на сале не образуются канцерогены (если его не довести до дымления), которые образуются при приготовлении блюд таким же способом на растительных маслах.

Что касается насыщения, эксперт отметил, что сало поставляет организму компактные калории, оно приводит к насыщению, но оно не очень длительное - более ощутимый результат будет после употребления белковой пищи.

Как правильно есть сало, чтобы не поправиться

Эксперт говорит, что если человек построит свое меню так, что у него будет дефицит калорий – чтобы он потреблял меньше, чем тратил, то это будет способствовать похудению. Если в этом меню будет немного сала, то оно не помешает похудению.

Относительно того, в какое время лучше есть сало, никаких научных рекомендаций, по мнению специалиста, нет:

"Все люди, которые говорят, что сало можно есть вечером, а утром этого делать не стоит – выражают свое субъективное мнение, никаких научных доказательств в подтверждение этого нет".

Впрочем, Швец подсказал, какое сало есть. Несмотря на то, что это дело индивидуальных предпочтений, не стоит отдавать предпочтение соленому салу, так же как и другим продуктам с чрезмерным содержанием соли.

Если человек пытается похудеть, то, по словам профессора, ему нужно соблюдать ограничения во времени потребления пищи:

"Например, иногда применяют модель, когда пищу потребляют в течение 8-часового периода в течение дня, и не имеет принципиального значения, во время какого из приемов пищи будет потребляться сало".

Кроме того, Швец добавил, что здоровый человек может сочетать сало с различными продуктами, в частности, и с овощами, и с зерновыми продуктами, например, хлебом и кашами.

справка Швец Олег Профессор, кандидат медицинских наук Заведующий кафедрой общественного здоровья и нутрициологии Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Занимается исследованием фактического питания населения, организацией лечебного питания в учреждениях здравоохранения и образовательных учреждениях, эпидемиологией и лечением инфекции Helicobacter pylori, диагностикой и лечением заболеваний печени и поджелудочной железы, комплексным лечением функциональных гастроинтестинальных расстройств и диетотерапией воспалительных заболеваний кишечника.

