Они отметили, что изредка эти продукты есть можно, но на постоянной основе - не стоит.

Большинству известно, что некоторые пищевые привычки и определенный образ жизни очень плохо влияют на сердце.

Но если вы заботитесь о здоровье сердца, то рекомендации Американской кардиологической ассоциации по диете и образу жизни будут вам очень кстати. Специалисты, в частности, назвали, какие продукты лучшие не употреблять в 99% случаев, пишет Buzzfeed. Хотя ни один из этих продуктов не убьет вас, если его есть время от времени, кардиологи говорят, что это те продукты, которые они никогда не едят.

Доктор Элеонора Левин, кардиолог из Стэнфордского университета, говорит, что никогда не ест печень. "Печень - это красное мясо с чрезвычайно высоким содержанием жира. В целом я избегаю красного мяса, потому что в нем очень много насыщенных жиров и трансжиров, а насыщенные жиры не только вредны для сердца, но и могут спровоцировать остеопороз. Печень особенно вредна, потому что это также орган, который отфильтровывает токсины, поэтому любые токсины обычно просто остаются там", - подробно объяснила специалист и добавила, что когда была ребенком, то ела рубленую печень, но не делает этого с тех пор, как стала врачом.

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А доктор Элизабет Клодас, кардиолог из Миннеаполиса, говорит, что любой ценой избегает сосисок на завтрак. "Они богаты натрием (способствующим повышению кровяного давления) и богатым источником насыщенных жиров, которые повышают показатели холестерина", - объяснила она.

Клодас напомнила, что все обработанные мясные продукты, включая колбасы, ветчину и бекон, классифицированы Всемирной организацией здравоохранения как канцерогены.

Если вы все еще едите поддельное сливочное масло, пора остановиться, потому что маргарин категорически вреден. "Теоретически маргарин кажется отличной идеей, но оказывается, что он так же плох, как сливочное масло", - сказал доктор Хармони Рейнольд, кардиолог из NYU Langone Health. "Исследование показало, что при употреблении каждой столовой ложки маргарина в день вероятность смерти повышалась на 6% в среднем за 16 лет исследования. Оливковое масло лучше, и каждая столовая ложка оливкового масла была связана со снижением риска смерти на 4%. Имея это в виду, я советую своим пациентам использовать оливковое масло, когда это возможно, даже для приготовления яиц или тостов. Когда ничего, кроме вкуса сливочного масла, не подойдет, все же лучше использовать в основном оливковое масло с небольшим количеством сливочного масла для вкуса", - сказал он.

Стейки - это еще одна еда, которую следует избегать. "Я избегаю очень жирного красного мяса, такого как мраморный стейк, потому что в нем очень много насыщенных жиров", - сказал доктор Леонард Лилли, заведующий отделением кардиологии Женской больницы им. Бригама Фолкнера.

Доктор Франсуаза Марвел, кардиолог из Университета Джона Хопкинса, сказала, что обычно избегает бекона на завтрак."Бекон является примером сильно переработанного красного мяса с высоким содержанием насыщенных жиров и повышает уровень "плохого" холестерина, что связано с повышенным риском сердечного приступа и инсульта", - пояснила специалист.

Жареная курица, возможно, и является модным пунктом меню в наши дни, но она вредна для сердца. "Единственная еда, которую я редко ем - это жареная курица. Регулярное употребление жареной пищи увеличит риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта за счет увеличения количества насыщенных и трансжиров в организме", - сказал доктор Санджай Маниар, кардиолог из Хьюстона.

"Вы можете получить великолепный вкус, добавив свежие травы и запекая курицу на гриле или запекая ее, а не жаря во фритюре", - посоветовал Маниар.

А по словам доктора Джейн Морган, кардиолога из Атланты, многие пончики жарятся на масле, содержащем трансжиры, что делает их тяжелыми для сердца. "Транс-жиры повышают уровень холестерина и сахара в крови, способствуя развитию диабета 2 типа, сердечных заболеваний и инсульта", - сказала Морган. "Транс-жиры часто "маскируются" на этикетках под частично гидрогенизированные масла, поэтому читайте этикетки и избегайте их", - посоветовала специалист.

По мнению доктора Джеймса Удельсона, руководителя отделения кардиологии Медицинского центра Тафтса, лучше также пропустить прием вареной колбасы.

Если вы будете есть что-либо из этих продуктов время от времени, с вами все будет в порядке. В конце концов, кто сможет отказаться от кусочка бекона и свежего пончика? Но делайте то, что советуют эти кардиологи - избегайте их, когда можете.

Как сохранить здоровье сердца

Чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний и радоваться здоровому сердцу до старости, нужно должным образом заботиться об этом органе с раннего возраста. Кардиологи говорят, что существует ежедневная привычка №1, которая поможет обеспечить сердце всеми необходимыми питательными веществами.

По словам основательницы Клиники профилактической кардиологии штата Миннесота Элизабет Клодас, секрет "здорового сердца" заключается в сбалансированном питании.

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